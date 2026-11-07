Koops TNI Habema Sita 7 Senjata Api dari OPM di Yahukimo Papua Pegunungan

Sejumlah senpi diamankan oleh Koops TNI Habema dalam operasi gabungan di Yahukimo pada Sabtu (7/11). Sebelumnya, Koops TNI Habema juga mengamankan senpi dari kelompok yang sama. (Koops TNI Habema)
JawaPos.com - Koops TNI Habema melakukan operasi gabungan di Kali Senami, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Sabtu (7/11). Hasilnya, sebanyak 7 senjata api (senpi) diamankan dari tangan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Operasi gabungan tersebut melibatkan Detasemen 3 Satuan Tugas (Satgas) Rajawali V dan Satgas Yonif 3 Marinir. Mereka bergerak dalam operasi dengan sandi Kinetik 3.27.
Panglima Koops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto menyampaikan bahwa operasi tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti informasi keberadaan kelompok bersenjata OPM di wilayah Yahukimo.
Kelompok bersenjata itu diduga memanfaatkan Kawasan Kali Senami sebagai tempat persinggahan.
Berdasar laporan awal, terjadi kontak tembak antara personel TNI dan kelompok bersenjata yang kemudian meninggalkan lokasi.
Dari hasil pemeriksaan di lokasi, Tim Gabungan menemukan tujuh pucuk senpi. Terdiri atas dua senjata laras pendek dan lima senjata laras panjang.
Selain itu ditemukan juga sejumlah amunisi, alat bidik, teropong, dan perlengkapan lainnya.
”Setiap senjata yang berhasil diamankan berarti berkurangnya potensi ancaman terhadap keselamatan manusia. Prajurit harus tetap tegas, profesional, dan terukur dalam menjalankan tugas, dengan mengutamakan perlindungan masyarakat,” kata Riyanto kepada awak media.
Jenderal bintang satu TNI AD itu memastikan, Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga keamanan wilayah Yahukimo melalui pendekatan yang profesional dan humanis.
”Sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman menuju Papua yang damai berkelanjutan,” ujarnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022