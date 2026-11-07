Koops TNI Habema Sita 7 Senjata Api dari OPM di Yahukimo Papua Pegunungan

JawaPos.com - Koops TNI Habema melakukan operasi gabungan di Kali Senami, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Sabtu (7/11). Hasilnya, sebanyak 7 senjata api (senpi) diamankan dari tangan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Operasi gabungan tersebut melibatkan Detasemen 3 Satuan Tugas (Satgas) Rajawali V dan Satgas Yonif 3 Marinir. Mereka bergerak dalam operasi dengan sandi Kinetik 3.27.

Panglima Koops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto menyampaikan bahwa operasi tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti informasi keberadaan kelompok bersenjata OPM di wilayah Yahukimo.

Kelompok bersenjata itu diduga memanfaatkan Kawasan Kali Senami sebagai tempat persinggahan.

Berdasar laporan awal, terjadi kontak tembak antara personel TNI dan kelompok bersenjata yang kemudian meninggalkan lokasi.

Dari hasil pemeriksaan di lokasi, Tim Gabungan menemukan tujuh pucuk senpi. Terdiri atas dua senjata laras pendek dan lima senjata laras panjang.

Selain itu ditemukan juga sejumlah amunisi, alat bidik, teropong, dan perlengkapan lainnya.

”Setiap senjata yang berhasil diamankan berarti berkurangnya potensi ancaman terhadap keselamatan manusia. Prajurit harus tetap tegas, profesional, dan terukur dalam menjalankan tugas, dengan mengutamakan perlindungan masyarakat,” kata Riyanto kepada awak media.

Jenderal bintang satu TNI AD itu memastikan, Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga keamanan wilayah Yahukimo melalui pendekatan yang profesional dan humanis.

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