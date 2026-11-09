Gunung Merapi Berstatus Siaga, Terdapat 5 Kali Guguran Lava Sejauh 2 Km dan 66 Kali Gempa

JawaPos.com - Aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang berada di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah hingga kini masih menunjukkan dinamika yang cukup tinggi. Masyarakat yang bermukim di lereng pegunungan diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap segala potensi bahaya erupsi.

Dikutip dari Radar Jogja (Jawa Pos Group) pada Senin (9/11) berdasarkan laporan hasil pengamatan resmi periode 8 November, tingkat aktivitas gunung api yang memiliki ketinggian 2.968 meter di atas permukaan laut ini masih bertahan pada Level III atau Siaga.

Secara geografis dan administratif, keberadaan Gunung Merapi membentang menutupi empat wilayah kabupaten sekaligus. Yaitu Kabupaten Sleman, Magelang, Boyolali, serta Klaten. Hasil pemantauan visual oleh petugas menunjukkan kondisi tubuh gunung terlihat cukup jelas, meski sesekali tertutup oleh kabut tipis hingga kabut tebal selama masa pengamatan berlangsung.

Tepat di atas kawah utama, teramati kemunculan asap berwarna putih dengan intensitas tebal yang membumbung lemah hingga mencapai ketinggian sekitar 300 meter dari puncak kawah. Kondisi meteorologi di sekitar kawasan puncak Merapi terpantau cukup bervariasi sepanjang hari, mulai dari kondisi cuaca yang cerah, berawan, hingga diselimuti cuaca mendung.

Tiupan angin terukur bertiup dengan kecepatan lemah hingga sedang ke arah utara, timur, dan barat, disertai kelembaban udara yang berada pada rentang angka 66 hingga 100 persen.

Suhu udara di wilayah lereng gunung tercatat berada pada rentang hangat hingga sejuk. Yakni berkisar antara 17 hingga 28 derajat Celsius dengan tekanan udara mencapai 873,3 hingga 919,4 mmHg.

Selain bentukan asap kawah, rekaman visual juga mengonfirmasi adanya fenomena guguran lava pijar yang terus meluncur perlahan keluar dari bagian puncak kawah utama Merapi. Selama periode pengamatan 24 jam tersebut, petugas mencatat sedikitnya telah terjadi 5 kali guguran lava pijar yang meluncur menyusuri alur lembah sungai di lereng gunung.

Jarak luncur maksimal dari guguran lava tersebut dilaporkan mencapai hingga 2.000 meter atau 2 kilometer mengarah ke Kali Sat/Putih, Kali Bebeng, serta Kali Krasak.

Sementara itu, pemantauan melalui instrumen kegempaan memperlihatkan bahwa aktivitas kegempaan di dalam perut Gunung Merapi masih berlangsung sangat intensif dan dinamis.