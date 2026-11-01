Aktivitas Gunung Merapi Terus Meningkat, Suplai Magma Masih Aktif, Puluhan Gempa Guguran Terekam

JawaPos.com - Aktivitas vulkanik Gunung Merapi hingga akhir Oktober 2026 masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan.

Gunung api paling aktif di Indonesia tersebut dipastikan tetap bertahan pada status Siaga atau Level III berdasarkan laporan resmi pemantauan periode 31 Oktober 2026.

Kepastian status ini tertuang dalam laporan MAGMA-VAR edisi 31 Oktober 2026 yang dirilis oleh Kementerian ESDM, Badan Geologi, PVMBG, bersama Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta. Pengamatan dilakukan secara intensif selama 24 jam penuh.

Dikutip dari Radar Jogja, cuaca di sekitar gunung berketiggian 2.968 meter di atas permukaan laut ini terpantau berawan hingga mendung sepanjang hari.

Hembusan angin bertiup lemah hingga sedang ke arah utara dan barat dengan suhu udara berkisar antara 17,3 hingga 24,7 derajat Celcius.

Tingkat kelembaban udara yang sangat tinggi, yakni mencapai 76,9 persen hingga 100 persen, membuat puncak gunung tertutup kabut tebal sepanjang hari sehingga visual langsung dan asap kawah tidak teramati.

Kendati demikian, instrumen seismik mencatat aktivitas internal yang cukup intens. Sepanjang pengamatan, tercatat berbagai jenis gempa signifikan yang menunjukkan labilitas material di kubah lava.

Dominasi Gempa Hybrid dan Guguran Lava

Data seismik menunjukkan bahwa gempa hybrid atau fase banyak menjadi yang paling mendominasi dengan catatan mencapai 55 kejadian.