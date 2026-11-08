Dua Pendaki Asal Sidoarjo Dilaporkan Hilang di Gunung Semeru

JawaPos.com - Dua orang remaja asal Kabupaten Sidoarjo berinisial BK (19) dan MWF (19) dilaporkan hilang saat melakukan pendakian di kawasan Gunung Semeru via Desa Ranu Pani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Keduanya diduga nekat melakukan pendakian secara ilegal tanpa mengantongi izin resmi dari otoritas pengelola kawasan taman nasional.

Kepala Kantor SAR Banyuwangi, I Made Oka Astawa mengungkapkan, kedua korban diketahui berangkat menuju kawasan Gunung Semeru sejak 31 Oktober 2026 dengan menyewa sepeda motor dari Terminal Lumajang.

"Namun, sejak 2 November 2026 sekitar pukul 21.00 WIB, keduanya tidak dapat dihubungi. Mereka diduga melakukan pendakian tanpa melalui prosedur perizinan resmi yang berlaku," kata I Made Oka Astawa, Minggu (8/11).

Hilangnya kontak kedua pendaki ini pertama kali diketahui oleh pemilik rental sepeda motor yang curiga setelah korban tidak kunjung mengembalikan kendaraan.

Pemilik rental kemudian melakukan pelacakan mandiri bersama Petugas Resort Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Ranu Pani.

Dari hasil penyisiran intensif yang dilakukan sejak 5 November 2026, tim akhirnya menemukan sepeda motor yang disewa korban terparkir di sebuah ladang milik warga di sekitar jalur pendakian pada 6 November 2026 pukul 13.00 WIB.

"Temuan sepeda motor di ladang warga tersebut menjadi salah satu petunjuk awal yang sangat penting dalam upaya pencarian kedua pendaki," ucap Made.

Mendapatkan laporan resmi dari pihak RPTN Ranu Pani, Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Banyuwangi langsung bergerak cepat memobilisasi tim gabungan untuk menggelar operasi SAR sejak Sabtu (7/11).