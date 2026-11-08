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Penulis: Dadang Kurnia
Minggu, 8 November 2026 | 17.24 WIB

Gunung Semeru Erupsi Empat Kali pada Minggu, Kolom Abu Tertinggi Capai 500 Meter

Visualisasi Gunung Semeru setelah empat kali erupsi pada Minggu (8/11) pagi. (Dok PVMBG) - Image

Visualisasi Gunung Semeru setelah empat kali erupsi pada Minggu (8/11) pagi. (Dok PVMBG)

JawaPos.com - Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali menunjukkan aktivitas vulkanik dengan mengalami empat kali erupsi pada Minggu (8/11) pagi.

Erupsi pertama terjadi pada pukul 04.46 WIB dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 300 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya.

Semeru kembali menyemburkan abu pada pukul 05.04 WIB dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 300 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya dan barat.

Erupsi ketiga teramati pada pukul 05.22 WIB dengan tinggi kolom abu kurang lebih 400 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya dan barat.

Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu kembali erupsi pada pukul 08.40 WIB dengan tinggi kolom abu kurang lebih 500 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum bervariasi antara 15-23 mm dan durasi antara 96-149 detik.

Editor: Diar Candra
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