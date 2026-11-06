Gunung Semeru Alami Enam Kali Erupsi Jumat Pagi, Kolom Abu Capai 700 Meter

JawaPos.com - Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur tercatat mengalami enam kali erupsi dengan tinggi kolom abu tercatat antara 400-700 meter di atas puncak pada Jumat (6/11) pagi.

Erupsi pertama terjadi pada pukul 00.35 WIB. Kemudian disusul pada pukul 02.42 WIB dengan tinggi kolom abu teramati 600 meter di atas puncak.

Erupsi kembali terjadi pada pukul 02.51 WIB dengan tinggi kolom abu teramati 500 meter di atas puncak. Erupsi masih berlanjut pada pukul 04.42 WIB dengan tinggi kolom abu teramati 700 meter di atas puncak.

Semeru kembali memuntahkan abu pada pukul 05.35 WIB dengan tinggi kolom abu teramati 600 meter di atas puncak, dan pukul 08.37 WIB dengan tinggi kolom abu teramati 400 meter di atas puncak.