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Penulis: Antara
Sabtu, 7 November 2026 | 14.43 WIB

Gunung Semeru Kembali Erupsi Sabtu 7 November 2026 Dini Hari, Kolom Abu Capai 200 Meter

Guguran awan panas Gunung Semeru terlihat dari Lumajang, Jawa Timur, Jumat (6/11/2026). (ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/nym) - Image

Guguran awan panas Gunung Semeru terlihat dari Lumajang, Jawa Timur, Jumat (6/11/2026). (ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/nym)

JawaPos.com – Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali mengalami erupsi pada Sabtu (7/11) dini hari.

Berdasarkan laporan resmi Badan Geologi, erupsi terjadi pada pukul 01.23 WIB.

Kolom abu vulkanik teramati mencapai sekitar 200 meter di atas puncak. Ketinggian kolom abu tersebut berada di kisaran 3.876 meter di atas permukaan laut.

Petugas pos pengamatan gunung api mencatat kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas cukup tebal. Abu vulkanik terpantau bergerak ke arah barat daya mengikuti arah angin.

Aktivitas erupsi juga terekam melalui peralatan seismograf di pos pengamatan setempat.

Berdasarkan rekaman tersebut, erupsi memiliki amplitudo maksimum 22 milimeter dengan durasi letusan selama 147 detik.

Editor: Edy Pramana
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