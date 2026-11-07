Gunung Semeru Kembali Erupsi Sabtu 7 November 2026 Dini Hari, Kolom Abu Capai 200 Meter

JawaPos.com – Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali mengalami erupsi pada Sabtu (7/11) dini hari.

Berdasarkan laporan resmi Badan Geologi, erupsi terjadi pada pukul 01.23 WIB.

Kolom abu vulkanik teramati mencapai sekitar 200 meter di atas puncak. Ketinggian kolom abu tersebut berada di kisaran 3.876 meter di atas permukaan laut.

Petugas pos pengamatan gunung api mencatat kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas cukup tebal. Abu vulkanik terpantau bergerak ke arah barat daya mengikuti arah angin.

Aktivitas erupsi juga terekam melalui peralatan seismograf di pos pengamatan setempat.