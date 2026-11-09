Hari Ketiga Pencarian Pendaki Hilang di Gunung Semeru, Tim SAR Kerahkan 6 SRU dan Drone Thermal

Ilustrasi pencarian oleh tim SAR di Gunung Semeru, Jatim (Istimewa).
JawaPos.com - Tim SAR Gabungan kembali melanjutkan upaya pencarian terhadap dua pendaki remaja asal Sidoarjo yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Semeru, Desa Ranu Pani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Senin (9/11).
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi, I Made Oka Astawa mengatakan pada operasi pencarian di hari ketiga ini pihaknya memperluas strategi penyisiran dengan membagi kekuatan menjadi enam Search and Rescue Unit (SRU).
"Pada hari ketiga ini, kami mengoptimalkan pencarian dengan membagi personel ke dalam beberapa sektor serta menambah dukungan peralatan drone thermal," kata Made.
Made memastikan seluruh unsur SAR gabungan terus berupaya maksimal untuk menemukan kedua pendaki dengan tetap memperhatikan kondisi medan dan keselamatan personel. Dalam operasi hari ini, pembagian enam SRU dirancang secara sistematis untuk menyisir setiap jengkal medan pendakian secara cermat.
SRU 1, SRU 2, dan SRU 3 dikerahkan melakukan penyisiran menggunakan metode ESAR Type I Hasty Search di area seluas 0,84 kilometer persegi.
Sementara SRU 4 dan SRU 5 ditugaskan menyisir sektor wilayah berbeda dengan luas area yang sama, yakni 0,84 kilometer persegi.
Tak hanya mengandalkan penyisiran darat, pencarian juga diperkuat secara udara melalui pengerahan SRU 6 yang mengoperasikan drone thermal.
Peralatan canggih ini diterjunkan dengan pola parallel search guna mendeteksi suhu panas tubuh maupun tanda-tanda keberadaan korban di medan vegetasi yang sulit dijangkau manusia.
Made mengungkapkan operasi pencarian dua pendaki yang sebelumnya naik tanpa izin resmi ini melibatkan kekuatan masif sebanyak 106 personel gabungan dari berbagai instansi dan elemen masyarakat.
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