Menhut Janji Evaluasi Menyeluruh Usai 6 Orang Gugur dalam Penanganan Karhutla Bromo

JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menemui keluarga enam orang yang meninggal dunia saat menjalankan tugas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Dalam pertemuan tersebut, Raja Juli Antoni menyampaikan belasungkawa sekaligus memberikan penghormatan atas pengabdian para korban.

Pertemuan dengan keluarga korban berlangsung di kawasan TNBTS pada Kamis (29/10). Raja Juli menyampaikan duka mendalam, baik secara pribadi maupun atas nama Kementerian Kehutanan, atas musibah yang menimpa para korban.

“Atas nama pribadi, atas nama Kementerian Kehutanan juga, kami mengucapkan innalillahi wainna ilaihi rojiun. Sekaligus mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita,” kata Raja Juli.

Dalam kesempatan itu, Raja Juli turut menyampaikan pesan belasungkawa dari Presiden Prabowo Subianto kepada keluarga yang ditinggalkan. Menurut dia, Presiden memberikan perhatian terhadap peristiwa tersebut dan menitipkan pesan duka sebelum dirinya berangkat menemui keluarga korban.

“Saya juga ingin menyampaikan salam duka juga dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sebelum saya berangkat saya izin kepada beliau, beliau juga titip salam titip salam duka duka yang mendalam kepada para almarhum dan keluarga. Dan beliau katakan bahwa para almarhum adalah patriot bangsa yang berjuang untuk kebaikan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pengabdian para korban dalam penanganan kebakaran dan perlindungan kawasan hutan merupakan bentuk perjuangan untuk kepentingan masyarakat. Para korban dinilai telah berupaya menjaga kelestarian Bromo sekaligus melindungi keselamatan warga di sekitar kawasan tersebut.

Raja Juli turut menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengorbanan yang telah diberikan para korban selama menjalankan tugas. Ia berharap pengabdian mereka menjadi pengingat akan pentingnya peran petugas dan masyarakat dalam menjaga hutan serta menghadapi ancaman karhutla.

“Saya sangat terima kasih atas apa yang dilakukan para almarhum untuk menjaga Bromo, menjaga kawasan hutan kita maupun tentu menjaga dan berjuang untuk menjaga keselamatan para warga lainnya,” tuturnya.

Selain menyampaikan belasungkawa, Raja Juli menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga atas tragedi yang terjadi. Ia memastikan Kementerian Kehutanan akan menindaklanjuti kejadian tersebut melalui evaluasi menyeluruh untuk memperkuat upaya pencegahan dan mengantisipasi agar peristiwa serupa tidak terulang.