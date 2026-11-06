Bawa Pistol Dompis dan Sajam, Komplotan Curanmor 20 TKP Dibekuk di Gresik

Dua pelaku curanmor diringkus Unit Jatanras Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak setelah teridentifikasi terlibat dalam pencurian di sedikitnya 20 tempat kejadian perkara (TKP). (Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)
JawaPos.com – Aksi komplotan pencuri kendaraan bermotor (curanmor) yang beroperasi di Surabaya, Sidoarjo, hingga Gresik akhirnya terhenti.
Dua orang tersangka diringkus Unit Jatanras Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak setelah teridentifikasi terlibat dalam pencurian di sedikitnya 20 tempat kejadian perkara (TKP).
Keduanya masing-masing berinisial MFR, 22, warga Dukuh Bulak Banteng Sekolahan, Surabaya, dan ZGAS, 24, warga Jalan Randu Agung, Surabaya. Sementara satu orang lainnya berinisial HR masih diburu polisi karena masuk daftar pencarian orang (DPO).
Komplotan tersebut tergolong nekat saat menjalankan aksinya. Mereka tak hanya berbekal peralatan untuk membobol kunci kendaraan, tetapi juga membawa senjata tajam dan pistol jenis dompis. Senjata itu disiapkan untuk mengintimidasi korban apabila aksi pencurian mereka diketahui.
Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto mengatakan, hasil pemeriksaan sementara mengungkap keterlibatan para tersangka dalam 20 aksi pencurian. Mereka memiliki pola operasi yang tidak selalu dilakukan bersama-sama.
“Ada yang mencuri sepeda motor secara bersama dan ada yang sendirian,” ujar Suroto, Jumat (6/11/2026).
Terungkapnya komplotan ini bermula dari rekaman kamera pengawas atau CCTV di halaman masjid Jalan Kyai Tambak Deres, Surabaya.
Dalam rekaman pada Minggu (27/9/2026), MFR terlihat saat membawa kabur sepeda motor milik korban. Video tersebut kemudian beredar di media sosial.
Berbekal rekaman itu, polisi melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi MFR.
Pengembangan kasus kemudian mengungkap bahwa pencurian tersebut ternyata melibatkan dua orang lainnya, yakni ZGAS dan HR.
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