Perkuat Swasembada Protein Hewani, Wamen Transmigrasi Bidik NTT dan NTB Jadi Sentra Peternakan Sapi

Langkah itu disiapkan Kementerian Transmigrasi melalui kolaborasi dengan Universitas Udayana (Unud) dan Kementerian Pertanian. Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi kawasan potensial yang akan dikembangkan, mengingat lokasinya berdekatan dengan Bali.

Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga menyampaikan, selama ini kawasan transmigrasi telah berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional, khususnya sebagai sentra produksi beras dari Sabang hingga Merauke. Namun, ke depan kontribusi tersebut perlu diperluas untuk mendukung pemenuhan kebutuhan protein hewani.

"Kami ingin bekerja sama dengan Universitas Udayana, khususnya Fakultas Kedokteran Hewan, untuk mengembangkan sentra produksi protein hewani melalui peternakan-peternakan, terutama peternakan sapi," ujarnya saat menghadiri kegiatan di Universitas Udayana, Jumat (6/10).

Menurut dia, pengembangan peternakan di kawasan transmigrasi membutuhkan sinergi lintas sektor. Kementerian Transmigrasi akan mendorong penyediaan kawasan dan sumber daya transmigran, sementara Kementerian Pertanian memberikan dukungan teknis di bidang peternakan.

Perguruan tinggi juga diharapkan mengambil peran strategis melalui pengembangan ilmu pengetahuan, riset, teknologi, serta pendampingan kepada masyarakat.

NTT dan NTB menjadi wilayah yang masuk dalam rencana pengembangan tersebut. Potensi kedua provinsi itu dinilai dapat dimanfaatkan untuk membangun sentra peternakan yang terintegrasi dan mendukung kebutuhan protein hewani nasional.

"Kami menginginkan agar dibangun peternakan sapi di kawasan transmigrasi. Ada potensi, terutama di wilayah NTT dan NTB yang dekat dengan Bali, untuk direncanakan bisa dikerjasamakan," jelasnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Udayana, I Ketut Sudarsana menyatakan kesiapan institusinya untuk mendukung program strategis pemerintah tersebut. Sebagai perguruan tinggi yang menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Unud siap berkontribusi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dia menegaskan, kolaborasi dengan Kementerian Transmigrasi maupun Kementerian Pertanian menjadi bagian penting dalam mempercepat pencapaian ketahanan pangan nasional.