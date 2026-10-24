Hari Santri Nasional 2026, FKS Foundation Terlibat dalam Menjaga Ketahanan Pangan

Produk tempe hasil olahan para santri di Pondok Pesantren Al Fatah, Temboro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. (Edi Yulianto/JawaPos.com)
JawaPos.com - Hari Santri Nasional 2026 diperingati pada 22 Oktober. Dalam momen penting itu, FKS Foundation turut berperan serta dalam menjaga ketahanan pangan.
Di Hari Santri Nasional 2026, tema utama yang diusung adalah "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas". Nah, banyak hal yang bisa dilakoni santri dalam mewujudkan misi tersebut.
Salah satunya adalah menjaga ketahanan pangan, dan misi itu sepertinya sejalan dengan FKS Foundation.
Apalagi, alasan awal pembuatan pabrik pengolahan kedelai menjadi tempe di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Fatah, Temboro, Kabupatan Magetan, Jawa Timur, juga berawal dari misi menjaga ketahanan pangan nasional walau bermula dari internal ponpes terlebih dahulu.
"Alasan awal adalah memenuhi ketahanan pangan sendiri khusus santri, dah bisa menjadi pembelajaran bagi mereka," ucap Ari Handoko, pemimpin Ponpes Al Qolam, Sumatera Utara, selaku mitra FKS yang menjadi mentor dalam pembuatan tempe di Ponpes Al Fatah.
Setelah itu, program positif ini bisa berdampak luas bagi masyarakat sekitar. Dan, harapannya ke depan sejalan dengan tema utama Hari Santri Nasional 2026.
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Dalam proses pembuatan tempe itu sendiri, Ari menjelaskan pembuatan tempe menggunakan motode pecah kering. Dalam metode ini, banyak hal bisa diperoleh.
Selain menghasilkan produk tempe higienis serta berkualitas tinggi, hasil kulit kedelai hasil proses bisa digunakan sebagai pakan ternak walau masih harus diproses kembali.
Intinya, tak ada yang terbuang dalam proses pembuatan tempe di Ponpes Al Fatah.
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