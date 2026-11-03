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Penulis: Taufiq Ardyansyah
Rabu, 4 November 2026 | 03.49 WIB

Inovasi Budidaya, Panen Mulai 45 Hari dan Kebutuhan Pakan Diklaim Turun 50 Persen

PT Raja Lele Indonesia mengembangkan formula budidaya lele yang diklaim bisa panen mulai 45 hari dan menekan kebutuhan pakan hingga 50 persen. (Dok. IST) - Image

PT Raja Lele Indonesia mengembangkan formula budidaya lele yang diklaim bisa panen mulai 45 hari dan menekan kebutuhan pakan hingga 50 persen. (Dok. IST)

JawaPos.com - PT Raja Lele Indonesia mengembangkan sistem budidaya lele dengan masa panen mulai 45 hari. Perusahaan juga mengklaim formula pakannya mampu menekan kebutuhan pakan hingga 50 persen.

KEDIRI – Budidaya lele umumnya membutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat bulan hingga memasuki masa panen. Namun, PT Raja Lele Indonesia mengembangkan formula budidaya yang diklaim memungkinkan panen dimulai pada usia 45 hari.

Sistem tersebut dikembangkan untuk mempercepat masa pemeliharaan sekaligus menekan biaya produksi. Inovasi yang digagas Muzammil Andriansyah alias Haji Aan itu juga diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan.

Melalui formula yang diterapkan, panen pertama dapat dilakukan pada hari ke-45, dilanjutkan hari ke-50, dan ditargetkan selesai paling lambat hari ke-60.

Haji Aan mengatakan, usaha budidaya lele yang dikembangkannya bersama sejumlah rekan bermula dari hobi memelihara ikan. Namun, usaha tersebut tidak hanya berorientasi pada bisnis, melainkan juga diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

”Awalnya memang dari hobi. Saya suka memelihara ikan, juga suka makan lele. Kemudian kami membangun usaha bersama teman-teman. Tapi, tujuan kami bukan hanya bisnis. Kami ingin ikut membantu pemerintah dalam ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat,” ujar Haji Aan.

Formula Pakan Diklaim Hemat hingga 50 Persen

Menurut Haji Aan, percepatan masa panen menjadi salah satu keunggulan formula yang dikembangkan perusahaannya. Selain memperpendek waktu pemeliharaan, sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi.

”Kalau budidaya biasa, paling cepat sekitar tiga bulan. Bahkan, ada yang sampai empat bulan. Di tempat kami, panen pertama bisa dilakukan pada hari ke-45, kemudian hari ke-50. Maksimal hari ke-60, satu kolam harus sudah selesai dipanen,” jelasnya.

Formula tersebut kini mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Haji Aan berharap, sistem budidaya yang dikembangkan PT Raja Lele Indonesia dapat diterapkan oleh pembudidaya lain sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas.

”Formula ini terus kami kembangkan. Sekarang mulai kami perkenalkan ke masyarakat. Harapannya, nanti bukan hanya kami yang bisa menerapkan, tetapi juga peternak lele lain,” ucapnya.

Editor: Hendra
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