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Penulis: Nanda Prayoga
Jumat, 6 November 2026 | 23.55 WIB

PT PPM Bidik Lahan Tidak Produktif untuk Dukung Ketahanan Pangan dan Energi

PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) menjajaki pemanfaatan lahan tidak produktif di sejumlah daerah untuk mendukung pengembangan sektor pangan dan energi. (Istimewa) - Image

PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) menjajaki pemanfaatan lahan tidak produktif di sejumlah daerah untuk mendukung pengembangan sektor pangan dan energi. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) menjajaki pemanfaatan lahan tidak produktif di sejumlah daerah untuk mendukung pengembangan sektor pangan dan energi. Rencana tersebut dibahas bersama perwakilan pemerintah daerah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pembahasan berlangsung dalam rapat di kantor PT PPM, Kuningan, Jakarta, Kamis (5/11). Salah satu hal yang dibahas adalah pemanfaatan lahan yang belum memberikan hasil ekonomi agar bisa dikembangkan menjadi kawasan produktif. Pengembangan tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan pangan dan energi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

Direktur Utama PT PPM Mardianto mengatakan, pengembangan potensi daerah perlu disesuaikan dengan kondisi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayah. Dia juga menekankan bahwa pemanfaatan lahan harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Menurut dia, lahan tidak produktif dapat menjadi salah satu sasaran pengembangan. Namun, kawasan konservasi seperti hutan lindung dan suaka margasatwa harus tetap dijaga dan tidak dialihfungsikan. Sementara itu, potensi wisata yang memperhatikan lingkungan juga bisa dikembangkan di kawasan sekitarnya.

“Apapun potensi daerah itu harus kita kembalikan sehingga menjadi penghidupan bagi daerah itu sendiri. Cita-cita untuk menjadi lumbung pangan dunia harus diwujudkan dalam waktu tiga tahun ke depan, sejalan dengan visi besar Presiden Republik Indonesia,” ujar Mardianto di Jakarta.

Dalam rencana tersebut, PT PPM juga membahas pola kemitraan inti-plasma yang melibatkan masyarakat desa. Desa akan menjadi bagian dari kegiatan ekonomi produktif dengan dukungan pemerintah kabupaten dan provinsi serta asosiasi di sektor pangan dan energi.

PT PPM sendiri direncanakan berperan sebagai perusahaan induk, pengelola aset, dan pengelola tokenisasi bersama mitra strategis. Skema KPBU dipilih sebagai salah satu alternatif pembiayaan agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dengan pola tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan potensi wilayahnya melalui kerja sama dengan badan usaha dan masyarakat. Sektor yang dibahas mencakup pengembangan pangan hingga energi.

Rencana tersebut mendapat sambutan dari sejumlah pemerintah daerah yang hadir. Bupati Tanggamus Hi. Mohammad Saleh Asnawi menilai kerja sama dengan pihak swasta dapat membantu daerah menjalankan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.

Editor: Estu Suryowati
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