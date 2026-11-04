Sedang Padamkan Karhutla, Helikopter TNI AD Jatuh di Kabupaten Seruyan Kalteng

Helikopter Mi 17V5 milik Puspenerbad TNI AD mengalami kecelakaan di Kalteng pada Rabu (4/11). Helikopter tersebut berada di Kalteng dalam operasi pemadaman karhutla. (TNI AD)
JawaPos.com - Kecelakaan melibatkan helikopter TNI AD terjadi di Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Rabu (4/11). Helikopter tersebut mengalami insiden saat melaksanakan misi operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono, helikopter yang mengalami kecelakaan berjenis Mi 17V5. Laporan awal mencatat kecelakaan terjadi sekitar pukul 11.18 WIB. Pasca kejadian, TNI AD dibantu tim gabungan mengerahkan personel untuk melakukan operasi SAR.
”Evakuasi melalui jalur udara dan laut. Upaya penyelamatan tersebut diprioritaskan untuk memastikan seluruh personel mendapatkan pertolongan secepatnya,” kata Donny kepada awak media.
Secara keseluruhan ada 8 personel yang terlibat dalam operasi pemadaman karhutla menggunakan helikopter tersebut. Sebanyak 6 personel sudah ditemukan dan dievakuasi. Namun, 1 diantaranya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Saat ini jenazah korban berada di Rumah Sakit Kuala Pembuang.
”5 orang dalam kondisi selamat dan tengah menjalani perawatan di RS yang sama. Sementara 2 kru lainnya masih dalam proses evakuasi,” jelas Donny.
Sebelum mengalami kecelakaan, Helikopter Mi 17V5 lepas landas dari Kuala Pembuang pukul 09.55 WIB menuju Telaga Pulang. Helikopter tersebut melaksanakan misi pemadaman karhutla di wilayah Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP).
”Kecelakaan terjadi saat helikopter melakukan pengambilan air laut untuk water bombing,” jelasnya.
Donny memastikan, kecelakaan itu merupakan kecelakaan kerja dalam pelaksanaan tugas operasi pemadaman Karhutla. Penyebab kecelakaan masih dalam proses penyelidikan. TNI AD kini fokus pada evakuasi serta memprioritaskan penanganan medis bagi kru yang telah berhasil diselamatkan.
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