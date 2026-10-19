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Dadang Kurnia
Selasa, 20 Oktober 2026 | 05.57 WIB

Gangguan Pada Sistem Jaringan Jadi Penyebab Listrik di Pusat Kota Surabaya Sempat Padam

Ruas Jalan Pemuda Surabaya ikut terdampak listrik padam. (istimewa) - Image

Ruas Jalan Pemuda Surabaya ikut terdampak listrik padam. (istimewa)

JawaPos.com - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur menyampaikan listrik di pusat Kota Surabaya telah kembali normal. PLN pun permohonan maaf atas insiden padaman listrik tersebut

Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Jawa Timur, Dana Puspita Sari menjelaskan, gangguan kelistrikan yang sempat melumpuhkan sementara aktivitas sebagian warga Kota Pahlawan tersebut disebabkan oleh adanya gangguan teknis pada sistem jaringan.

Ia menegaskan, begitu sistem terdeteksi mengalami gangguan, jajaran personel teknis PLN langsung diterjunkan ke lapangan untuk mengisolasi masalah dan mempercepat penanganan.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat. Begitu terjadi gangguan, tim PLN segera bergerak cepat melakukan penanganan di lapangan," ujar Dana melalui siaran tertulisnya.

Dana menjelaskan, berkat kesiapsiagaan seluruh petugas di lapangan, proses penormalan pasokan daya listrik dapat dituntaskan dalam kurun waktu yang relatif singkat.

Saat ini, seluruh aliran pasokan listrik di lokasi-lokasi yang terdampak gangguan dipastikan telah pulih sepenuhnya dan beroperasi kembali secara normal.

Dana mengatakan, pihaknya masih melakukan penelusuran serta evaluasi mendalam untuk mengetahui penyebab pasti gangguan jaringan tersebut.

"Melalui upaya penanganan cepat, proses penormalan berhasil dilakukan dalam waktu singkat dan saat ini pasokan listrik di wilayah terdampak telah kembali normal," terangnya.

Guna mengantisipasi gangguan serupa serta menjaga kualitas pelayanan, PLN UID Jatim menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan keandalan sistem pasokan kelistrikan di seluruh wilayah Jawa Timur.

PLN juga mengimbau pelanggan yang membutuhkan bantuan atau mengalami kendala teknis kelistrikan agar segera melapor melalui saluran resmi yang telah disediakan.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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