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Penulis: Sabik Aji Taufan
Senin, 2 November 2026 | 05.01 WIB

2 Tahun Prabowo, Sumut Berhasil Surplus Beras 27 Ribu Ton 

Ilustrasi pedagang beras. (Istimewa).

 

JawaPos.com - Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto mencatatkan capaian positif sektor pangan di Sumatera Utara (Sumut). Pada periode tersebut, surplus beras tercatat mencapai 27.633 ton dibandingkan kebutuhan masyarakat.
 
Rektor Universitas Labuhanbatu Sumut, Ade Parlaungan Nasution capaian sektor pangan ini perlu disyukuri. Evaluasi harus tetap dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan.
 
"Angka NTP meningkat, namun belum dikeluarkan data petani perkebunan. Tapi memang kita apresiasi Pak Prabowo menggeser paradigma pembangunan dari yang tadinya kapitalistik kepada sosialistik," ujar Ade, Minggu (1/11).
 
Sementara, Koordinator Sumut Bergetar, Maulana Ginting mengungkap, berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, produksi beras hingga Oktober 2026 mencapai 144.066 ton. Sementara kebutuhan masyarakat hanya 116.433 ton.
 
 
"Kita surplus 27.633 ton. Cabai merah, kebutuhannya 9.855 ton, produksinya 14.213 ton. Kemudian cabai rawit, kebutuhan 3.712 ton, produksinya 7.514 ton," kata Maulana.
 
Selain surplus berbagai komoditas pangan, peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Utara sudah mencapai 157,97. Angka tersebut berada di atas NTP nasional sebesar 131,11. Data ini membuktikan sektor pertanian di Sumut mengalami peningkatan. 
 
Dalam kesempatan yang sama, Pengurus Tani Merdeka Sumatera Utara, Desi Novita menyampaikan, wilayahnya memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kekayaan sektor pertanian, hortikultura, perikanan, dan perkebunan menjadi modal penting dalam memperkuat produksi pangan.
 
"Hasil pertanian Sumatera Utara tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, tetapi juga dipasarkan ke provinsi lain hingga menembus pasar ekspor," pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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