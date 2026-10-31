Wamentan Ungkap Cadangan Beras Nasional Indonesia Sebanyak 4,5 Juta Ton, Aman untuk Sepuluh Bulan

Perum Bulog Kanwil Jawa Timur menggelontorkan sekitar 700 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke sejumlah pasar di Jawa Timur. (Humas BULOG Jatim)
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa mengungkap hal itu pada Sabtu (31/10). Menurut dia, cadangan beras tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis pangan global, termasuk dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem.
”Stok pangan nasional kita aman, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini stok beras kita aman sampai sepuluh bulan ke depan. Ini capaian yang tertinggi. Cadangan beras kita sampai dengan Oktober 2026 adalah 4,5 juta ton,” kata dia.
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Menurut Saleh, Pemerintah Indonesia boleh jadi lebih siap dari otoritas di Inggris. Mengingat saat ini sudah ada imbauan agar masyarakat di sana menyiapkan kebutuhan pangan untuk bertahan dalam situasi darurat.
”Kalau saya menilai, ini berarti pemerintah Inggris sudah mulai nggak sanggup menyiapkan stok pangan bagi penduduknya, sehingga mereka mengampanyekan masyarakatnya menyiapkan pangan selama 3 hari. Indonesia, jangankan 3 hari, kita punya cadangan beras selama 10 bulan ke depan,” ujarnya.
Meski demikian, Saleh mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh lengah menghadapi ancaman krisis pangan. Sebab, perubahan iklim, pergeseran musim, dan cuaca ekstrem berpotensi mengganggu produksi pertanian dan kehidupan para petani.
”Yang tidak bisa kita hindari adalah climate change. Beberapa waktu yang lalu di negara kita ada kebakaran hutan, kemudian ada kondisi panas yang mungkin El Nino-nya Godzilla. Ini sangat merugikan bagi keberlangsungan kehidupan petani,” ucap dia.
Karena itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil langkah untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. Diantaranya lewat strategi peningkatan luas tambah tanam pada periode November 2026 sampai Maret 2027.
Beberapa daerah seperti Lampung dan Sumatera Selatan (Sumsel) didorong untuk meningkatkan penanaman. Saleh menyebut, strategi pertanian harus menyesuaikan kondisi alam dan perubahan musim, bukan justru memaksakan pola tanam yang berpotensi merugikan petani.
Tidak hanya itu, pihaknya juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi banjir yang dapat merendam sawah petani saat musim hujan tiba. Diantaranya dengan intervensi pompa untuk mengurangi dampak genangan terhadap lahan pertanian.
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Jawa Pos
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