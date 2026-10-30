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Penulis: Syahrul Yunizar
Jumat, 30 Oktober 2026 | 23.57 WIB

Polisi Ringkus 8 Terduga Penyerangan Mapolres Merangin, Sita Senjata Api Rakitan

Aparat Polres Merangin, Provinsi Jambi, mengamankan senjata api dari terduga pelaku penyerangan Mapolres Merangin, Kamis (30/10). (Instagram @humaspolresmerangin) - Image

Aparat Polres Merangin, Provinsi Jambi, mengamankan senjata api dari terduga pelaku penyerangan Mapolres Merangin, Kamis (30/10). (Instagram @humaspolresmerangin)

JawaPos.com - Polres Merangin berhasil meringkus dan mengamankan 8 orang terduga pelaku penyerangan dan penembakan Mapolres Merangin pada Kamis (29/10), sebelum deadline 1x24 jam dari Kapolda Jambi berakhir.

Penangkapan itu dilakukan Polres Merangin bersama personel Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Jambi.

Berdasar keterangan resmi dari Polres Merangin pada Jumat (30/10), penangkapan dilakukan di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Jambi.

Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah Effendi turun tangan langsung dalam pengungkapan kasus penyerangan itu.

Terduga penyerangan Mapolres Merangin tersebut masing-masing berinisial P, D, J, PJ, PL, JE, SC, dan B.

Mereka diamankan sekitar pukul 17.25 WIB. Dari tangan para terduga pelaku, polisi juga menyita 5 pucuk senjata api (senpi) rakitan laras panjang jenis kecepek dan PCV.

”Penanganan perkara dilakukan secara profesional sesuai ketentuan hukum,” ucap Kiki. 

Menurut orang nomor satu di Polres Merangin itu, seluruh terduga pelaku langsung dibawa ke Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kepada masyarakat, dia meminta agar tetap tenang, tidak terprovokasi, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

”Masyarakat, khususnya warga Suku Anak Dalam (SAD) yang masih menguasai senjata api rakitan tanpa hak, diimbau segera menyerahkannya kepada pihak kepolisian demi menjaga keamanan dan ketertiban bersama,” lanjutnya. 

Editor: Bayu Putra
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