Kualitas Udara Palangkaraya Membaik Usai Diguyur Hujan Selama 2 Hari Beruntun

JawaPos.com - Konsentrasi partikel halus PM2.5 di ibukota Kalimantan Tengah, Palangkaraya, mulai menunjukkan penurunan. Hal itu setelah hujan mengguyur wilayah tersebut selama dua hari berturut-turut. Meski begitu, kualitas udara hingga Selasa (27/10) masih tercatat dalam kategori tidak sehat.

Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Neng Arini mengonfirmasi perbaikan kualitas udara tersebut. “Kalau dilihat dari PM2.5 Palangkaraya, memang terlihat ada penurunan konsentrasi dari hari kemarin jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya,” katanya dikutip dari Pro Kalteng (Jawa Pos Group) Selasa (27/10).

Data BMKG mencatat konsentrasi PM2.5 berada pada rentang sangat tidak sehat hingga berbahaya pada Senin (26/10). Tren penurunan mulai terlihat pada Selasa pagi, di mana angka PM2.5 tercatat 90,3 mikrogram per meter kubik pada pukul 09.00 WIB. Kemudian turun menjadi 80,3 mikrogram per meter kubik pada pukul 10.00 WIB.

Neng Arini menjelaskan bahwa hujan membantu membersihkan partikel polutan di udara. Saat ini, Palangkaraya sedang memasuki masa peralihan menuju musim hujan yang diprediksi terjadi pada dasarian III Oktober 2026.