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Ardini Pramitha
Jumat, 16 Oktober 2026 | 06.49 WIB

Kualitas Udara Kota Surabaya Masuk Kategori Tidak Sehat, DLH Pastikan Tidak Dipengaruhi Karhutla

Kualitas Udara Kota Surabaya Masuk Kategori Tidak Sehat, DLH Pastikan Tidak Dipengaruhi Karhutla. (Diskominfo Surabaya) - Image

Kualitas Udara Kota Surabaya Masuk Kategori Tidak Sehat, DLH Pastikan Tidak Dipengaruhi Karhutla. (Diskominfo Surabaya)

JawaPos.com - Kualitas udara di Kota Surabaya menjadi sorotan, di tengah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), yang melanda wilayah Sumatera serta Kalimantan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya memantau kualitas udara, melalui Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) Tandes.

Kepala DLH Kota Surabaya, M Fikser menjelaskan, dari hasil pemantauan SPKUA Tandes dengan tujuh parameter SO2, NO2, O3, CO, HC, PM10 dan pm2,5, dalam satu minggu terakhir PM2.5 menjadi parameter kritis, dengan kategori Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Tidak Sehat pada pukul 06.00-09.00 WIB.

“Pemantauan kualitas udara menggunakan tujuh parameter, guna mengetahui kondisi udara sekaligus menjadi dasar penyampaian informasi kepada masyarakat,” jelas M Fikser, Kamis (15/10).

Menurutnya, penilaian mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 14 Tahun 2020. 

“Perbedaan kategori ISPU yang ditampilkan IQAir dan ISPUNET Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dipengaruhi oleh perbedaan standar acuan dan metode penilaian yang digunakan,” bebernya.

Ia menambahkan, IQAir menggunakan indeks US AQI, sedangkan ISPUNET KLH mengacu pada baku mutu udara ambien nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021.

Perbedaan standar tersebut juga terlihat pada baku mutu partikulat PM10 dan PM2.5. Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021, baku mutu PM10 ditetapkan sebesar 75 mikrogram per meter kubik (µg/m³), untuk rata-rata 24 jam dan 40 µg/m³ untuk rata-rata tahunan. Sementara itu, baku mutu PM2.5 sebesar 55 µg/m³ untuk rata-rata 24 jam dan 15 µg/m³ untuk rata-rata tahunan.

Adapun pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam Global Air Quality Guidelines atau US AQI menetapkan panduan PM10 sebesar 45 µg/m³ untuk rata-rata 24 jam dan 15 µg/m³ untuk rata-rata tahunan. 

Editor: Sabik Aji Taufan
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