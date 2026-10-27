PNM Dorong Anak Nasabah Mekaar Kembangkan Usaha Lewat MEA 2026

JawaPos.com - Anak-anak nasabah PNM Mekaar menunjukkan potensi dalam mengembangkan usaha melalui program Madani Entrepreneurship Academy (MEA) 2026. Sebanyak tiga peserta terpilih sebagai juara setelah melewati pendampingan dan mempresentasikan ide bisnis dalam Demo Day di Malang, Sabtu (24/10).

Ketiga pemenang tersebut adalah Kayla Aprilia dari Bangka Belitung dengan usaha Skay Soufflecake sebagai juara pertama. Posisi kedua diraih Kesya Deswita Sari dari Magelang melalui Cascara Tea, sedangkan juara ketiga diraih Talitha Maritza Rafa Hendrian dari Cirebon dengan produk Moringo Bomboloni.

Ketiganya merupakan anak nasabah penerima Beasiswa PNM. Mereka terpilih dari 10 finalis yang sebelumnya mengikuti pendampingan daring selama empat pekan. Program ini merupakan lanjutan dari Jambore Beasiswa PNM x MEA yang digelar di Magelang pada September lalu.

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Para finalis berasal dari Semarang, Surabaya, Ambon, Bangka Belitung, Bekasi, Magelang, Cirebon, Probolinggo, Medan, dan Yogyakarta. Selama pendampingan, mereka mempelajari penyusunan Business Model Canvas, pembuatan prototipe, pengembangan identitas merek, hingga penghitungan harga jual.

Dalam Demo Day yang didukung Institut Asia Malang, para peserta mempresentasikan ide sekaligus perkembangan usaha masing-masing. Gagasan bisnis yang diusung beragam, mulai dari produk makanan dan minuman hingga kerajinan berbahan daur ulang.

Sejumlah peserta bahkan memanfaatkan bahan yang kerap terbuang untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi. Di antaranya teh berbahan kulit kopi, pot dari botol bekas, serta tas tumbler berbahan kain jeans dan kain perca.

Mentor MEA 2026 Dr. Puji Subekti, S.Si., M.Si. mengatakan, perjalanan peserta menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga prasejahtera memiliki peluang untuk merintis usaha apabila memperoleh kesempatan dan pendampingan yang tepat.

“Melihat anak-anak nasabah PNM mendapatkan beasiswa, berani bermimpi, dan mulai merintis bisnis mengajarkan saya bahwa kesempatan yang tepat dapat melahirkan masa depan yang hebat. Semoga semakin banyak anak muda yang tumbuh menjadi wirausaha mandiri dan membawa kebermanfaatan,” ujar Puji.