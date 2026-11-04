PNM Siap Salurkan Kredit Perempuan Prasejahtera Bunga 8 Persen Mulai 9 November

JawaPos.com - PT Permodalan Nasional Madani (Persero), akan menyalurkan kredit kepada 1,7 juta perempuan prasejahtera dengan bunga sebesar 8 persen sampai dengan akhir tahun 2026.

Kepastian tersebut dijelaskan dengan adanya penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) pembiayaan kredit program perempuan prasejahtera (KPPS) dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (4/11).

Direktur Utama PNM, Kindaris, mengatakan dengan penyesuaian suku bunga PNM Mekaar ini semakin banyak perempuan yang mendapatkan kesempatan untuk tumbuh, berusaha, dan membangun masa depan yang lebih baik.

“Per 9 November 2026 atau minggu kedua November, kami siap untuk melaksanakan KPPS. PNM berkomitmen untuk menyalurkan KPPS dengan target 1,7 juta nasabah sampai akhir 2026," ujar Kindaris dalam sambutannya, Jakarta, Rabu (4/11).

Kindaris mengatakan, PNM berkomitmen memperluas jangkauan pemberdayaan terhadap perempuan prasejahtera

Menurutnya, dengan upaya tersebut akan semakin banyak usaha para perempuan prasejahtera semakin berkembang, meningkatkan pendapatan keluarga, dan membangun kemandirian masyarakat.

"Ketika seorang perempuan mendapatkan kesempatan, yang tumbuh bukan hanya satu usaha, ada keluarga yang lebih sejahtera, anak-anak yang memiliki harapan lebih besar, dan lingkungan yang ikut bergerak maju," ujarnya.

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Lanjutnya, PNM, sambung Kindaris, juga siap menyukseskan acara peluncuran KPPS yang digagas Kementerian UMKM dengan menghadirkan 10 ribu nasabah luring dan 20 ribu nasabah secara daring.

Kindaris berharap kolaborasi PNM dengan Kementerian UMKM menjadi langkah nyata untuk membuka lebih banyak pintu kesempatan bagi perempuan Indonesia.