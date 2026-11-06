Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Penulis: Dimas Choirul, ARM
Jumat, 6 November 2026 | 19.44 WIB

Di Balik Tradisi Desa Sade, PNM Tumbuhkan Semangat Belajar Anak Melalui Ruang Pintar PNM

Program CSR PT PNM memberikan kesempatan lkepada anak-anak Desa Sade untuk belajar, mengenal dunia lebih luas, dan mengembangkan potensi diri menjadi langkah penting dalam meraih cita-cita. (Istimewa). - Image

Program CSR PT PNM memberikan kesempatan lkepada anak-anak Desa Sade untuk belajar, mengenal dunia lebih luas, dan mengembangkan potensi diri menjadi langkah penting dalam meraih cita-cita. (Istimewa).

JawaPos.com  - Di tengah kuatnya tradisi dan kearifan lokal masyarakat adat Desa Sade, Lombok Tengah, pendidikan menjadi salah satu harapan untuk menyiapkan generasi masa depan tanpa meninggalkan akar budaya mereka.

Bagi anak-anak Desa Sade, kesempatan untuk belajar, mengenal dunia lebih luas, dan mengembangkan potensi diri menjadi langkah penting dalam meraih cita-cita.

Semangat inilah yang menjadi bagian dari upaya menumbuhkan harapan baru bagi anak-anak, khususnya setelah desa tersebut belum lama ini dilanda musibah kebakaran.
PT Permodalan Nasional Madani (Persero) hadir melalui program Ruang Pintar PNM Desa Sade, yang diikuti oleh 52 anak.

Program ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PNM yang berfokus pada peningkatan akses pendidikan dan pengembangan potensi anak-anak.

Kehadiran Ruang Pintar PNM tidak sekadar menjadi ruang belajar, tetapi juga menghadirkan ruang bagi anak-anak untuk bermain, berinteraksi, membangun kepercayaan diri, dan kembali menumbuhkan semangat dalam menjalani keseharian.

Direktur Operasional dan Hubungan Kelembagaan PNM, Lalu Dodot Patria Ary, menyampaikan bahwa “Kami berharap kehadiran Ruang Pintar PNM di Desa Sade dapat menjadi ruang yang penuh semangat dan kebahagiaan bagi anak-anak untuk terus belajar, mengenali potensi diri, dan berani bermimpi. Kami percaya setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang hebat.“ ujar Dodot.

Founder Yayasan Chili Community House, Noor Ain Hussin, turut menyampaikan apresiasinya terhadap kehadiran Ruang Pintar PNM yang dinilai memberikan manfaat nyata bagi pendidikan anak-anak di Lombok.

“Ruang Pintar PNM seperti ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, khususnya dalam memberikan kesempatan belajar dan mengembangkan diri. Kami berharap melalui kegiatan ini, anak-anak di Lombok dapat tumbuh menjadi generasi yang hebat. Kolaborasi seperti ini menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka,” ungkap Noor Ain Hussin.

Apresiasi juga disampaikan Amaq Epa, Ketua RT Desa Sade, yang mewakili masyarakat adat setempat. “Kami mewakili masyarakat Desa Sade sangat bersyukur dan berterima kasih kepada PNM dan Yayasan Chili Community House yang telah memberikan perhatian kepada anak-anak kami, khususnya dalam bidang pendidikan.

Kehadiran Ruang Pintar PNM ini sangat berarti bagi masyarakat. Selain menjadi tempat belajar, kegiatan di sini juga dapat menjadi sarana trauma healing bagi anak-anak atas musibah kebakaran yang belum lama terjadi. Kami berharap anak-anak dapat kembali ceria, terus belajar, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” tuturnya.

Melalui Ruang Pintar PNM Desa Sade, PNM berharap dapat terus berkontribusi dalam menghadirkan kesempatan belajar yang inklusif dan menyenangkan bagi anak-anak di berbagai wilayah Indonesia. Lebih dari sekadar ruang, program ini menjadi wujud kepedulian dan kolaborasi dalam menumbuhkan harapan di tengah masyarakat. Dari satu ruang sederhana, lahir banyak mimpi, dari satu langkah kepedulian, tumbuh masa depan. 


Editor: Mohamad Nur Asikin
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
PNM Siap Salurkan Kredit Perempuan Prasejahtera Bunga 8 Persen Mulai 9 November - Image
Ekonomi

PNM Siap Salurkan Kredit Perempuan Prasejahtera Bunga 8 Persen Mulai 9 November

Kamis, 5 November 2026 | 02.00 WIB

Saat Air Bersih Tak Lagi Mudah Didapat, PNM Hadir Jaga Harapan Masyarakat - Image
Berita Daerah

Saat Air Bersih Tak Lagi Mudah Didapat, PNM Hadir Jaga Harapan Masyarakat

Selasa, 3 November 2026 | 20.14 WIB

Perluas Manfaat Lewat Inovasi Sistem Pelayanan, PNM Raih Juara 1 Grand Genba Champion - Image
Ekonomi

Perluas Manfaat Lewat Inovasi Sistem Pelayanan, PNM Raih Juara 1 Grand Genba Champion

Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.32 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang

6

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

7

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

8

Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?

9

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

10

8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore