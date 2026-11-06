Di Balik Tradisi Desa Sade, PNM Tumbuhkan Semangat Belajar Anak Melalui Ruang Pintar PNM

JawaPos.com - Di tengah kuatnya tradisi dan kearifan lokal masyarakat adat Desa Sade, Lombok Tengah, pendidikan menjadi salah satu harapan untuk menyiapkan generasi masa depan tanpa meninggalkan akar budaya mereka.



Bagi anak-anak Desa Sade, kesempatan untuk belajar, mengenal dunia lebih luas, dan mengembangkan potensi diri menjadi langkah penting dalam meraih cita-cita. Semangat inilah yang menjadi bagian dari upaya menumbuhkan harapan baru bagi anak-anak, khususnya setelah desa tersebut belum lama ini dilanda musibah kebakaran.

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) hadir melalui program Ruang Pintar PNM Desa Sade, yang diikuti oleh 52 anak.

Program ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PNM yang berfokus pada peningkatan akses pendidikan dan pengembangan potensi anak-anak.

Baca Juga:PNM Lansiapreneur Jadi Ruang Berkarya bagi Lansia

Kehadiran Ruang Pintar PNM tidak sekadar menjadi ruang belajar, tetapi juga menghadirkan ruang bagi anak-anak untuk bermain, berinteraksi, membangun kepercayaan diri, dan kembali menumbuhkan semangat dalam menjalani keseharian.

Direktur Operasional dan Hubungan Kelembagaan PNM, Lalu Dodot Patria Ary, menyampaikan bahwa “Kami berharap kehadiran Ruang Pintar PNM di Desa Sade dapat menjadi ruang yang penuh semangat dan kebahagiaan bagi anak-anak untuk terus belajar, mengenali potensi diri, dan berani bermimpi. Kami percaya setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang hebat.“ ujar Dodot.

Founder Yayasan Chili Community House, Noor Ain Hussin, turut menyampaikan apresiasinya terhadap kehadiran Ruang Pintar PNM yang dinilai memberikan manfaat nyata bagi pendidikan anak-anak di Lombok.

“Ruang Pintar PNM seperti ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, khususnya dalam memberikan kesempatan belajar dan mengembangkan diri. Kami berharap melalui kegiatan ini, anak-anak di Lombok dapat tumbuh menjadi generasi yang hebat. Kolaborasi seperti ini menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka,” ungkap Noor Ain Hussin.

Apresiasi juga disampaikan Amaq Epa, Ketua RT Desa Sade, yang mewakili masyarakat adat setempat. “Kami mewakili masyarakat Desa Sade sangat bersyukur dan berterima kasih kepada PNM dan Yayasan Chili Community House yang telah memberikan perhatian kepada anak-anak kami, khususnya dalam bidang pendidikan.

Kehadiran Ruang Pintar PNM ini sangat berarti bagi masyarakat. Selain menjadi tempat belajar, kegiatan di sini juga dapat menjadi sarana trauma healing bagi anak-anak atas musibah kebakaran yang belum lama terjadi. Kami berharap anak-anak dapat kembali ceria, terus belajar, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” tuturnya.