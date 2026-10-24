Gunakan Jet Shooter, Petugas Perhutani Ikut Padamkan Api di Lereng Gunung Lawu

Petugas Perhutani ikut memadamkan api di lereng Gunung Lawu pada pekan lalu. (Perhutani untuk JawaPos.com)
JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan melanda lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah (Jateng), pada pekan lalu. Api pun sempat merembet ke kawasan hutan Perhutani seluas 34,55 hektare.
Meski sudah padam dan masuk tahap pendinginan, api telanjur masuk ke blok wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) Mangkunegoro I.
Merembetnya api ke kawasan Perhutani, perusahaan pelat merah itu pun mengerahkan petugasnya untuk ikut melakukan pemadaman. Upaya pemadaman berlangsung pada Kamis (15/10).
Sekretaris Perusahaan Perum Perhutani Jerry Purwo Nugroho mengatakan, dalam proses pemadaman ketika adanya kobaran api di Gunung Lawu, tim Perhutani menemukan lima titik api di petak 28 dan 32 RPH Blumbang, BKPH Lawu Utara, KPH Surakarta.
"Hari itu juga petugas turun memadamkan api dengan cara manual. Mereka memakai gepyok dan jet shooter," ungkap Jerry Purwo Nugroho dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com pada Sabtu (24/10).
Petugas berompi oranye merangsek ke tepi api. Nyala api menjilat semak kering di lereng. Asap putih bergulung dari sela tegakan dan nyaris menutup pandangan. Petugas tetap bertahan dan memukul api dengan alat di tangan.
Pemadaman kerap menghadapi kendala kencangnya angin. Api merembet ke blok wilayah Tahura Mangkunegoro I. Meski begitu, sehari kemudian api di kawasan hutan Perhutani seluas 34,55 hektare sudah padam dan masuk tahap pendinginan. Api yang telanjur masuk ke Tahura justru makin besar.
Pada Jumat (16/10) hingga Minggu (18/10) kebakaran mulai mereda. Petugas menyisir petak hangus di RPH Blumbang pada ketinggian sekitar 1.900 meter.
Di Gondosuli, Karanganyar, hampir 2.000 meter di atas permukaan laut, seorang petugas mengorek tanah berasap dengan alat bergagang panjang. Siang harinya rombongan petugas memanggul tangki air di punggung.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026
Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak
Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022