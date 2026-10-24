Gunakan Jet Shooter, Petugas Perhutani Ikut Padamkan Api di Lereng Gunung Lawu

JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan melanda lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah (Jateng), pada pekan lalu. Api pun sempat merembet ke kawasan hutan Perhutani seluas 34,55 hektare.

Meski sudah padam dan masuk tahap pendinginan, api telanjur masuk ke blok wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) Mangkunegoro I.

Merembetnya api ke kawasan Perhutani, perusahaan pelat merah itu pun mengerahkan petugasnya untuk ikut melakukan pemadaman. Upaya pemadaman berlangsung pada Kamis (15/10).

Sekretaris Perusahaan Perum Perhutani Jerry Purwo Nugroho mengatakan, dalam proses pemadaman ketika adanya kobaran api di Gunung Lawu, tim Perhutani menemukan lima titik api di petak 28 dan 32 RPH Blumbang, BKPH Lawu Utara, KPH Surakarta.

"Hari itu juga petugas turun memadamkan api dengan cara manual. Mereka memakai gepyok dan jet shooter," ungkap Jerry Purwo Nugroho dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com pada Sabtu (24/10).

Petugas berompi oranye merangsek ke tepi api. Nyala api menjilat semak kering di lereng. Asap putih bergulung dari sela tegakan dan nyaris menutup pandangan. Petugas tetap bertahan dan memukul api dengan alat di tangan.

Pemadaman kerap menghadapi kendala kencangnya angin. Api merembet ke blok wilayah Tahura Mangkunegoro I. Meski begitu, sehari kemudian api di kawasan hutan Perhutani seluas 34,55 hektare sudah padam dan masuk tahap pendinginan. Api yang telanjur masuk ke Tahura justru makin besar.

Pada Jumat (16/10) hingga Minggu (18/10) kebakaran mulai mereda. Petugas menyisir petak hangus di RPH Blumbang pada ketinggian sekitar 1.900 meter.