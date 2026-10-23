Karhutla Masih Parah, Pembatalan Penerbangan di Bandara Kotim Berlanjut

Kabut asap dampak karhutla menyelimuti sekolah dasar di Kabupaten Kotawaringin timur, Kalimantan Tengah. (Agus Pramono/kaltengpos.jawapos.com)
JawaPos.com – Jadwal penerbangan di Bandara Haji Asan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah masih kacau imbas kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sejumlah maskapai memutuskan untuk melanjutkan pembatalan penerbangan sembari memantau kondisi, karena kabut asap karhutla belum reda dan mengganggu penerbangan.
Sedikitnya ada tiga maskapai yang melanjutkan pembatalan penerbangan dari dan menuju Bandara Haji Asan Sampit, yakni NAM Air, Wings Air, dan Super Air Jet.
“Untuk saat ini pembatalan penerbangan kita lakukan sampai dengan tanggal 25 Oktober,” kata District Manager NAM Air Sampit, Harli Rahman di Sampit, Jumat (23/10) sebagaimana dilansir dari Antara.
NAM Air menjadi salah satu maskapai yang sempat membatalkan penerbangannya sampai 15 Oktober, dan kini berlanjut hingga 25 Oktober 2026.
Hal itu tidak lepas dari kondisi jarak pandang yang belum memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan.
Harli menjelaskan, kebijakan tersebut diambil untuk memberikan kepastian kepada calon penumpang mengenai jadwal perjalanan mereka.
Dengan memberitahukan pembatalan lebih awal, penumpang diharapkan tidak perlu datang ke bandara dan menunggu tanpa kepastian.
Menurutnya, selama kondisi cuaca dan jarak pandang belum memungkinkan, maskapai akan terus mengevaluasi jadwal penerbangan.
Pembatalan tersebut juga memberikan kesempatan kepada penumpang untuk menyesuaikan rencana perjalanan.
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