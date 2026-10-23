Lewat Program Pramuka Produktif, Kwarda Jatim Latih Ratusan Anggotanya Berdikari Ekonomi

JawaPos.com - Sebanyak 114 anggota Satuan Komunitas (Sako) Pramuka di Jawa Timur mendapat pembekalan kewirausahaan. Pelatihan ini diharapkan mendorong kemandirian ekonomi sekaligus meningkatkan kontribusi generasi muda dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Materi kewirausahaan disampaikan Andalan Daerah Urusan Usaha Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Timur sekaligus pengusaha Surabaya Hendy Setiono. Kegiatan yang berlangsung di Pusdiklatcab Gerakan Pramuka Jombang pada 20–21 Oktober itu mengangkat tema The Hustle to Scale: Think Big, Start Small, Scale Smart.

Hendy mengatakan pembekalan tersebut menjadi bagian dari program Pramuka Produktif yang diinisiasi Kwarda Jatim. Program ini bertujuan membentuk anggota Pramuka yang tidak hanya memiliki keterampilan keorganisasian, tetapi juga mampu mandiri secara ekonomi dan menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut dia, anggota Pramuka memiliki fondasi karakter yang relevan untuk terjun ke dunia usaha. Kedisiplinan, kemandirian, serta jiwa kepemimpinan menjadi modal awal dalam membangun dan mengembangkan bisnis.

“Pramuka masa kini perlu tampil sebagai generasi produktif yang ikut menggerakkan ekonomi di sekitarnya,” ujar Hendy saat dikonfirmasi di Surabaya pada Jumat (23/10). Dia menilai anggota Pramuka perlu didorong agar berani menciptakan peluang usaha sendiri. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi bagian dari perubahan, tetapi turut berkontribusi melalui kegiatan ekonomi yang berdampak bagi lingkungan sekitar.

Dalam materi yang disampaikan, Hendy memaparkan tiga prinsip penting untuk mengembangkan bisnis. Yakni menetapkan target besar, memulai usaha dari langkah sederhana, serta menyusun strategi pengembangan secara terukur.

Selain itu, kemampuan membaca peluang pasar perlu diimbangi dengan pembangunan jejaring dan komitmen menjaga integritas.

Menurutnya, prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai karakter yang ditanamkan melalui Tri Satya dan Dasa Darma Pramuka. “Pramuka tidak sekadar menyaksikan perubahan zaman, tetapi ikut mengambil peran lewat usaha yang mereka bangun sendiri,” katanya.

Selain kemampuan membaca peluang, Hendy menekankan pentingnya membangun jejaring dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. “Nilai nilai tersebut sejalan dengan pembentukan karakter anggota Pramuka melalui Tri Satya dan Dasa Darma,yang dipegang setiap anggota Pramuka,” ungkapnya.