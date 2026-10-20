Menperin Sarmuji Tegaskan Pentingnya Roadmap untuk Jaga Keberlangsungan IHT

JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya untuk melindungi dan mengembangkan sektor manufaktur nasional, termasuk Industri Hasil Tembakau (IHT), salah satunya melalui penyusunan peta jalan (roadmap) industri yang komprehensif, dikutip dari ANTARA.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan bahwa penyusunan peta jalan tersebut sangat krusial karena berkaitan erat dengan tahapan serta arah kebijakan pemerintah secara menyeluruh dalam menghadapi dinamika industri ke depan.
"Memang perlu kita susun peta jalan karena ini berkaitan dengan tahapan dan kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Apakah kita sepakati ada kebijakan yang konsensus atau seperti apa, itu penting dilihat. Kita harus melihat dinamika ke depan," ujar Sarmuji.
Sarmuji menjelaskan, fungsi Kemenperin tidak hanya terbatas sebagai regulator dan fasilitator, tetapi juga berperan aktif sebagai akselerator pertumbuhan industri.
"Langkah strategis menjaga keberlangsungan IHT ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membidik peningkatan kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga mencapai 20 persen pada 2027," kata dia.
Selain itu, pihaknya mengharapkan manufaktur dapat terus memperkuat perannya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan penyerap tenaga kerja, di mana ekosistem pertembakauan saat ini mencakup sekitar 6 juta jiwa, mulai dari petani tembakau, petani cengkih, pekerja pabrik, hingga sektor ritel.
Ia juga menyoroti tantangan berat yang dihadapi IHT akibat maraknya peredaran rokok ilegal yang dipicu oleh berbagai tekanan regulasi dalam beberapa tahun terakhir.
"Rokok ilegal memberikan pukulan serius pada rokok legal. Marak dan banyak sekali modusnya. Ini yang harus segera diatasi pemerintah, industri legal harus dilindungi. Penegakan aturan menjadi faktor determinan dalam mengatasi rokok ilegal dan tentunya perlu juga edukasi," tegas Sarmuji.
Urgensi kepastian regulasi dan peta jalan perlindungan industri ini turut didukung oleh para pelaku di tingkat hulu.
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