Kawendra: Petani Garda Terdepan Ketahanan Pangan Kita

Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Jember-Lumajang, Kawendra Luskitian, menghadiri pelantikan 21 ketua dan pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang masa bakti 2026–2031. (Istimewa)
Dalam agenda tersebut, Kawendra turut hadir bersama Bupati Lumajang Indah Amperawati dan serta petani dari berbagai kecamatan. Pelantikan ini ditandai dengan terbentuknya kepengurusan di 21 kecamatan, HKTI diharapkan bisa semakin dekat dengan petani serta mampu menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi atas berbagai persoalan di sektor pertanian.
Kawendra menegaskan bahwa petani memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Karena itu, penguatan sektor pertanian harus dibarengi dengan dukungan nyata, mulai dari akses teknologi, pembiayaan, pupuk, hingga kepastian pasar bagi hasil produksi petani.
“Petani adalah garda terdepan ketahanan pangan kita. Kalau kita ingin mewujudkan swasembada pangan, maka petani harus menjadi bagian utama dari perjuangan itu. Mereka perlu mendapatkan dukungan yang memadai agar bisa bekerja lebih produktif dan hidup lebih sejahtera,” ujar Kawendra, Jumat (16/10)
Ia menambahkan, penguatan organisasi petani seperti HKTI ini dirasa perlu berjalan seiring dengan agenda pembangunan nasional, termasuk Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan dan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas.
Menurut Kawendra, keberadaan HKTI hingga tingkat kecamatan memiliki peran penting dalam memperkuat komunikasi antara petani dan pemerintah. Melalui HKTI, berbagai kebutuhan dan kendala yang dihadapi petani di lapangan diharapkan dapat tersampaikan dengan lebih baik sehingga solusi yang dihadirkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.
“HKTI harus hadir sebagai rumah bagi para petani. Tempat mereka menyampaikan aspirasi, berdiskusi, dan bersama-sama mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapi. Kita ingin petani merasa didengar, didampingi, dan diperjuangkan,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati dalamkesempatan itu juga menyampaikan selamat kepada seluruh ketua dan pengurus PAC HKTI yang telah dikukuhkan. Ia berharap amanah tersebut dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi petani di masing-masing kecamatan.
Indah juga menyoroti dukungan sarana pertanian yang telah diterima Kabupaten Lumajang, termasuk alat dan mesin pertanian (alsintan). Menurutnya, bantuan tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang aktivitas pertanian dan meningkatkan produktivitas.
“Saya berharap seluruh bantuan dan fasilitas pertanian yang telah diberikan kepada Kabupaten Lumajang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadikan dukungan tersebut sebagai penyemangat untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian dan mewujudkan swasembada pangan,” ujar Indah.
Dengan terbentuknya kepengurusan PAC HKTI di 21 kecamatan, saluran komunikasi antara organisasi petani dan pemerintah diharapkan semakin kuat. Kawendra menilai, mewujudkan ketahanan pangan tidak cukup hanya melalui kebijakan, tetapi juga membutuhkan kolaborasi seluruh pihak termasuk di tingkat kecamatan.
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Jawa Pos
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