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Penulis: Dadang Kurnia
Jumat, 6 November 2026 | 00.33 WIB

Jadi Tuan Rumah Festival Mangrove Jatim XI, Wali Kota Probolinggo Raih Apresiasi dari Gubernur Jatim

(Istimewa) - Image

(Istimewa)

JawaPos.com - Kota Probolinggo didapuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan perhelatan Festival Mangrove Jawa Timur ke-11 di kawasan BeeJay Bakau Resort (BJBR) pada Selasa (3/11).

Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin sukses merengkuh penghargaan bergengsi dari Gubernur Jawa Timur atas komitmen nyata dan dukungannya sebagai pembina perlindungan serta pengelola ekosistem mangrove di wilayah pesisir.

Dokter Aminuddin menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Probolinggo untuk menggelar kegiatan konservasi lingkungan bergengsi tersebut.

"Alhamdulillah, ini suatu kebanggaan bagi kita semua. Capaian penutupan mangrove yang telah mencapai hampir 80 persen di garis pantai ini menjadi penyemangat bagi Pemkot Probolinggo untuk terus menambah persentase kawasan hijau pesisir ke depannya," ujar Dokter Amin.

Capaian penutupan vegetasi hijau yang hampir menyentuh 80 persen dari total 7 kilometer garis pantai Kota Probolinggo tersebut tak lepas dari konsistensi aksi konservasi yang melibatkan berbagai lintas elemen secara berkelanjutan.

Editor: Diar Candra
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