Jadi Tuan Rumah Festival Mangrove Jatim XI, Wali Kota Probolinggo Raih Apresiasi dari Gubernur Jatim

JawaPos.com - Kota Probolinggo didapuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan perhelatan Festival Mangrove Jawa Timur ke-11 di kawasan BeeJay Bakau Resort (BJBR) pada Selasa (3/11).

Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin sukses merengkuh penghargaan bergengsi dari Gubernur Jawa Timur atas komitmen nyata dan dukungannya sebagai pembina perlindungan serta pengelola ekosistem mangrove di wilayah pesisir.

Dokter Aminuddin menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Probolinggo untuk menggelar kegiatan konservasi lingkungan bergengsi tersebut.

"Alhamdulillah, ini suatu kebanggaan bagi kita semua. Capaian penutupan mangrove yang telah mencapai hampir 80 persen di garis pantai ini menjadi penyemangat bagi Pemkot Probolinggo untuk terus menambah persentase kawasan hijau pesisir ke depannya," ujar Dokter Amin.