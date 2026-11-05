Jadi Tuan Rumah Festival Mangrove Jatim XI, Wali Kota Probolinggo Raih Apresiasi dari Gubernur Jatim

(Istimewa)
JawaPos.com - Kota Probolinggo didapuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan perhelatan Festival Mangrove Jawa Timur ke-11 di kawasan BeeJay Bakau Resort (BJBR) pada Selasa (3/11).
Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin sukses merengkuh penghargaan bergengsi dari Gubernur Jawa Timur atas komitmen nyata dan dukungannya sebagai pembina perlindungan serta pengelola ekosistem mangrove di wilayah pesisir.
Dokter Aminuddin menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Probolinggo untuk menggelar kegiatan konservasi lingkungan bergengsi tersebut.
"Alhamdulillah, ini suatu kebanggaan bagi kita semua. Capaian penutupan mangrove yang telah mencapai hampir 80 persen di garis pantai ini menjadi penyemangat bagi Pemkot Probolinggo untuk terus menambah persentase kawasan hijau pesisir ke depannya," ujar Dokter Amin.
Capaian penutupan vegetasi hijau yang hampir menyentuh 80 persen dari total 7 kilometer garis pantai Kota Probolinggo tersebut tak lepas dari konsistensi aksi konservasi yang melibatkan berbagai lintas elemen secara berkelanjutan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan
Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022