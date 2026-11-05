Ujung Jalur Bersejarah Anyer-Panarukan akan Disulap Jadi Destinasi Wisata dan Pusat Ekonomi Kreatif

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo (kiri) dan Sub Regional Head Jawa PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Purwanto Wahyu menandatangani kesepakatan bersama terkait pemanfaatan kawasan Pelabuhan Panarukan. (Pelindo)
JawaPos.com - Kawasan Pelabuhan Panarukan yang kaya akan nilai historis di Kabupaten Situbondo bakal bertransformasi menjadi destinasi wisata baru dan pusat ekonomi kreatif.
Langkah ini direalisasikan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa dan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat mengkaji pemanfaatan kawasan pelabuhan yang telah lama tidak beroperasi secara aktif untuk dijadikan ruang publik, kawasan wisata, serta wadah bagi aktivitas pelaku UMKM lokal.
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengungkapkan, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menghidupkan kembali potensi sejarah Panarukan sebagai titik ujung jalur bersejarah Anyer-Panarukan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Pelabuhan lama Panarukan ini kami harapkan dapat bertransformasi menjadi pusat ekonomi kreatif dan wisata. Kami ingin menghidupkan kembali potensi sejarah yang dimiliki Panarukan, sekaligus menjadikannya kawasan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," ujar Yusuf, Kamis (5/11).
Guna menyulap kawasan pesisir tersebut menjadi magnet wisata baru, Pemkab Situbondo telah menyiapkan sejumlah gagasan penataan dan pembangunan infrastruktur pendukung.
Beberapa konsep fasilitas yang dirancang di kawasan Pelabuhan Panarukan antara lain pembangunan jogging track di sepanjang area pesisir, penataan pusat kawasan kuliner khas daerah, serta pengadaan ruang publik berkonsep waterfront (tepi laut).
"Fasilitas tersebut diharapkan mampu menciptakan ruang aktivitas baru, menarik kunjungan wisatawan, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM lokal," kata Rio.
Sub Regional Head Jawa PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Purwanto Wahyu Widodo menyambut positif inisiatif Pemkab Situbondo.
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