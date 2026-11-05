Bendungan Lempake Sampai Mengering, Menteri PU Kirim 104 Ribu Liter Air Bersih ke Samarinda

Distribusi air bersih di Kota Samarinda. (Kementerian PU)
JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyalurkan 104 ribu liter air bersih untuk penanganan kekeringan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Bantuan dikirim usai sumber air banyak mengering, termasuk Bendungan Lempake.
Distribusi air bersih dilakukan oleh Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Kalimantan Timur bersama Satuan Tugas Penanganan Bencana Kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda.
Air dikirim dengan 3 unit mobil tangki air. Masyarakat bisa memanfaatkan secukupnya.
Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, air bersih sangat dibutuhkan masyarakat akibat fenomena El Nino yang membuat kemarau berkepanjangan. Pemerintah harus hadir membantu kesulitan tersebut.
“Kami tidak ingin masyarakat harus menunggu sampai kondisi semakin sulit untuk mendapatkan air. Penanganan di lapangan harus cepat, tepat sasaran, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah,” kata Dody, Kamis (5/11).
Selama periode 1 Oktober hingga 3 November 2026, Kementerian PU telah menyalurkan sebanyak 104.000 liter air bersih melalui 22 titik distribusi yang tersebar di delapan kelurahan terdampak kekeringan di Kota Samarinda.
Kepala BPBPK Kalimantan Timur, Evry Biaktama Meliala mengatakan, distribusi air bersih dilakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan akses air. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah terdampak.
"Di tengah kondisi kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air bersih, Kementerian PU terus berupaya hadir membantu masyarakat melalui distribusi air bersih. Kami juga berkoordinasi dengan BPBD dan pemerintah daerah agar penyaluran dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan, sehingga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi," ujar Evry.
Tidak hanya di Kota Samarinda, Kementerian PU juga memberikan dukungan penanganan dampak kekeringan di sejumlah wilayah lain di Kalimantan Timur. Di Kota Balikpapan, dukungan diberikan melalui peminjaman satu unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mobile dan satu unit Mobil Tangki Air (MTA) kepada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. Sementara itu, untuk Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Barat, masing-masing disiapkan satu unit mobil tangki air guna mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
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