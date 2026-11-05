LBH Banda Aceh Desak Polda Aceh Ambil Alih Kasus Penembakan Warga Pidie

JawaPos.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Aulianda Wafisa, mendesak Polda Aceh untuk mengambil alih penanganan kasus penembakan yang menewaskan seorang warga di Gampong Pulo Keunari, Kabupaten Pidie.

Insiden berdarah yang terjadi pada Rabu (4/11) sore tersebut bermula dari gesekan saat perayaan Maulid Nabi.

Akibat penembakan itu, seorang warga bernama Abzalul Riza, 20, asal Dayah Gampong Baro tewas.

Abzalul meninggal dunia diduga terkena tembakan aparat. Sejumlah orang juga dilaporkan luka-luka akibat insiden itu.

Aulianda menegaskan, proses hukum harus berjalan secara transparan dan menyeluruh tanpa berhenti pada petugas di lapangan saja.

Menurutnya, rantai komando militer yang mengerahkan pasukan dalam operasi tersebut juga harus diperiksa untuk mengusut potensi adanya perintah yang berujung pada hilangnya nyawa manusia.

Ia menekankan pentingnya penyelidikan mendalam guna memastikan apakah insiden kekerasan ini didasari oleh perintah komando tertentu.

Sebab, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dan hanya menyasar prajurit bawahan.

"Semua jajaran harus diperiksa, bukan hanya petugas lapangan. Komandan-komandan dan panglima-panglima yang mengerahkan pasukan untuk operasi tadi, sehingga terjadi penembakan, semuanya harus diperiksa," ujar Aulianda dikutip dalam video yang beredar, Kamis (8/11).