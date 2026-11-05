LBH Banda Aceh Desak Polda Aceh Ambil Alih Kasus Penembakan Warga Pidie

Ilustrasi penembakan. (Pixabay/Antara)
JawaPos.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Aulianda Wafisa, mendesak Polda Aceh untuk mengambil alih penanganan kasus penembakan yang menewaskan seorang warga di Gampong Pulo Keunari, Kabupaten Pidie.
Insiden berdarah yang terjadi pada Rabu (4/11) sore tersebut bermula dari gesekan saat perayaan Maulid Nabi.
Akibat penembakan itu, seorang warga bernama Abzalul Riza, 20, asal Dayah Gampong Baro tewas.
Abzalul meninggal dunia diduga terkena tembakan aparat. Sejumlah orang juga dilaporkan luka-luka akibat insiden itu.
Aulianda menegaskan, proses hukum harus berjalan secara transparan dan menyeluruh tanpa berhenti pada petugas di lapangan saja.
Menurutnya, rantai komando militer yang mengerahkan pasukan dalam operasi tersebut juga harus diperiksa untuk mengusut potensi adanya perintah yang berujung pada hilangnya nyawa manusia.
Ia menekankan pentingnya penyelidikan mendalam guna memastikan apakah insiden kekerasan ini didasari oleh perintah komando tertentu.
Sebab, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dan hanya menyasar prajurit bawahan.
"Semua jajaran harus diperiksa, bukan hanya petugas lapangan. Komandan-komandan dan panglima-panglima yang mengerahkan pasukan untuk operasi tadi, sehingga terjadi penembakan, semuanya harus diperiksa," ujar Aulianda dikutip dalam video yang beredar, Kamis (8/11).
Ia menambahkan, apabila terbukti terdapat perintah yang berujung pada tindak kekerasan hingga jatuhnya korban jiwa, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diadili di peradilan umum.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan
Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022