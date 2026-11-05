Korban Meninggal Kecelakaan Helikopter Mi 17V5 di Kalteng Bertambah Jadi 2 Orang

JawaPos.com - Jumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan Helikopter Mi 17V5 di Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Rabu (4/11) bertambah menjadi 2 orang. Kedua jenazah korban sudah dievakuasi.

Melalui keterangan resmi pada Kamis (5/12), TNI AD mengungkapkan bahwa kecelakaan terjadi di tengah operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

”Segera setelah terjadinya kecelakaan sekitar pukul 11.18 WIB, TNI AD dibantu tim gabungan mengerahkan personel untuk melakukan evakuasi melalui jalur udara dan laut,” bunyi keterangan resmi tersebut.

TNI AD menegaskan bahwa operasi penyelamatan tersebut diprioritaskan untuk memastikan seluruh personel mendapatkan pertolongan secepatnya.

Dari 8 orang personel on board, 2 diantaranya meninggal dunia. ”Yaitu Mayor CPN Dudi dan Lettu CPN Hafiz. Jenazah keduanya telah dievakuasi ke RSUD Kuala Pembuang,” ungkap TNI AD.

Sementara itu, satu orang kru lainnya bernama Serda Heri belum dapat dievakuasi karena kondisi air sedang pasang. Khusus lima korban selamat, mereka tengah menjalani perawatan di RSUD Kuala Pembuang.

Mereka terdiri atas Kapten CPN Febri, Letda CPN Fercis, Pratu Gilang, Serka Kadiya, dan Kapten CPN Suganda. Sebelum mengalami kecelakaan, Helikopter Mi 17V5 lepas landas dari Kuala Pembuang pukul 09.55 WIB menuju Telaga Pulang.

”Untuk melaksanakan misi pemadaman Karhutla di wilayah Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP). Kecelakaan terjadi saat helikopter melakukan pengambilan air laut untuk water bombing,” terang Angkatan Darat.