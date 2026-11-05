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Penulis: Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 5 November 2026 | 23.25 WIB

Kasus ISPA di Mappi Papua Selatan Tinggi Akibat Karhutla, Menurun Usai Hujan

Ilustrasi seseorang mengalami sesak napas. (Freepik) - Image

Ilustrasi seseorang mengalami sesak napas. (Freepik)

JawaPos.com - Kasus harian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kabupaten Mappi, Papua Selatan, sempat menembus 158 kasus pada akhir Oktober 2026 akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Baru memasuki November, jumlah kasus mulai menurun seiring hujan yang mulai rutin mengguyur wilayah tersebut. 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi dr. Ronny Herry Tombokan mengatakan, lonjakan kasus mulai terjadi pada 26 Oktober dan bertahan hingga akhir bulan.

Selama periode tersebut, jumlah kasus harian ISPA tercatat masih berada di atas 150 pasien.

"Yang tertinggi itu 158 pada 26 Oktober. Lonjakan cukup tinggi mulai tanggal 26 Oktober dan stabil sampai akhir Oktober, masih di atas 150-an," ungkap Ronny seperti dikutip dari Cepos Online (Jawa Pos Grup), Kamis (5/11).

Memasuki November, jumlah kasus mulai menunjukkan penurunan meski sempat kembali meningkat.

Pada 1 November tercatat 54 kasus, kemudian naik menjadi 135 kasus pada 2 November, sebelum kembali turun menjadi 98 kasus pada 3 November.

"Jadi memang belum normal, tetapi sudah ada tren penurunan," jelasnya.

Menurut Ronny, hujan yang turun selama beberapa hari terakhir turut membantu memperbaiki kualitas udara dan mengurangi dampak kabut asap.

Pihaknya berharap hujan terus mengguyur Mappi agar kondisi udara semakin membaik dan kasus ISPA terus berkurang.

Editor: Bayu Putra
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