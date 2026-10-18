Dari Istiqlal hingga Kalimantan, Ulama Serukan Doa untuk Hujan

JawaPos.com - Dari Masjid Istiqlal di Jakarta hingga halaman kantor bupati di Kalimantan, seruan doa untuk hujan bergema. Sholat Istisqa digelar, Qunut Nazilah dibaca setiap Jumat, dan istighfar dipanjatkan, menyertai kerja keras pemerintah memadamkan karhutla yang asapnya masih menyelimuti sebagian wilayah negeri ini.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat Dr. K.H. Arif Fahrudin, M.Ag. menyerukan agar ikhtiar lahir dan batin berjalan bersamaan.

"Pemerintah sedang berjibaku memadamkannya. Rakyat sedang kesusahan terdampak kesehatannya, lingkungannya terpapar polusi asap, pendidikan anak-anaknya terganggu, aktivitas perekonomian tersendat," ujarnya dari Masjid Istiqlal Jakarta, Jumat (16/10).

"Kejar pembakar lahan hutannya. Ikhtiar langit harus terus disertakan. Doa, istighfar, tobat, dan solat Istisqo mari digelar. Hasbunallah," ajaknya.

Seruan itu tidak berhenti di Jakarta. Ketua Umum MUI Jambi Dr. KH. Muhammad Umar Yusuf, MHI bersama Sekretaris Umum Prof. Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd menerbitkan surat edaran resmi agar seluruh jajaran MUI, pengurus masjid, para ulama, dan pondok pesantren melaksanakan sholat Istisqa serta membaca Qunut Nazilah setiap Jumat, memohon hujan yang membawa rahmat dan keberkahan.

Dari Kalimantan Selatan, Sekretaris Umum MUI Dr. H. Nasrullah AR mengajak masyarakat melaksanakan sholat istighfar, "agar kita terhentikan dari musibah kebakaran lahan, kekeringan, dan kemarau panjang," ujarnya.

Gerakan doa itu nyata di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Salat Istisqa di halaman Kantor Bupati, dirangkai doa bersama lintas agama.

"Hari ini, selain umat Muslim, umat agama lain juga melaksanakan doa bersama dengan satu tujuan. Kita berharap hujan segera turun," ujar Bupati Kutai Kartanegara.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengajak masyarakat Salat Istisqa di Griya Agung Palembang.