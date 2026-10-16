Pertamina Kerahkan 108 Mobil Tangki BBM dari Depo ke SPBU di Bali

Kapal pengangkut BBM sandar di dermaga Terminal BBM Sanggaran di Denpasar, Bali, Jumat (16/10). (ANTARA/Pertamina)
JawaPos.com - Pertamina Patra Niaga mengerahkan 108 mobil tangki untuk mendistribusikan BBM dari depo di Manggis Kabupaten Karangasem dan Sanggaran Denpasar ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali.
“Kami operasikan Terminal BBM Manggis dan Sanggaran selama 24 jam,” kata Area Manager Communication, Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi di Denpasar, Bali, Jumat.
Ia menjelaskan, sebanyak empat truk tangki dari Banyuwangi juga dikerahkan untuk membantu percepatan suplai BBM.
Selain itu, ada 465 awak mobil tangki BBM yang bertugas mengendarai kendaraan tersebut bergiliran.
Khusus untuk wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, menurut Ahad, ada total 66 SPBU yang beroperasi 24 jam masing-masing 42 unit di Denpasar dan sisanya di Badung.
Pihaknya juga melibatkan Kodam IX/Udayana untuk mendukung kebutuhan personel operasional dan menyiapkan pengemudi cadangan serta dengan Polda Bali yang mengawal truk tangki ke SPBU.
Ahad menyebutkan perusahaan itu menargetkan penambahan stok pertalite hingga total 48 juta liter sejak pengiriman pada 7 Oktober hingga dijadwalkan pada 17 Oktober 2026.
Jumlah tersebut, kata dia, setara dua minggu ketersediaan stok dalam kondisi aman.
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