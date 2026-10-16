Ada Sanksinya! Kemendag Tegaskan DAMIU Tidak Boleh Gunakan Galon Bermerek

JawaPos.com — Pengusaha depot air minum isi ulang (DAMIU) diingatkan untuk tidak menggunakan galon dan tutup galon bermerek milik produsen air minum dalam kemasan (AMDK).

Penggunaan wadah tersebut berisiko menyesatkan konsumen karena air isi ulang dapat disangka sebagai produk dari merek yang tercantum pada galon.

Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan, Imanuel Tarigan Sibero dalam keterangan yang diterima menyampaikan hal tersebut dalam seminar dan pelatihan pengelolaan depot air minum yang diselenggarakan Asosiasi Usahawan Depot Air Sehat Indonesia (AUDAMSI) bersama Dinas Kesehatan Kota Bogor. Kegiatan itu diikuti pengusaha DAMIU secara langsung dan daring.

“Jika air isi ulang diisi ke dalam galon bermerek, itu terlihat seolah-olah air itu benar-benar dari brand galon itu. Konsumen bisa tertipu dan mengira bahwa itu benar-benar air dari galon bermerek, padahal sudah isi ulang. Begitu juga dengan tutupnya,” ujar Imanuel.

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Ia menjelaskan, Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 mengatur bahwa depot air minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah dan tutup wadah yang tidak bermerek. Pelanggaran terhadap ketentuan usaha dapat dikenai tindakan administratif, mulai dari teguran lisan atau tertulis hingga penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin usaha.

Imanuel juga mengingatkan bahwa penggunaan merek tanpa hak dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan peraturan terkait merek dan perlindungan konsumen. Ia merujuk antara lain pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kepala Subdirektorat Minuman dan Bahan Pengawet Kementerian Perindustrian, Endang Purweni, menegaskan bahwa air isi ulang perlu dibedakan secara jelas dari AMDK, termasuk melalui penggunaan wadah yang sesuai ketentuan.

“Secara aturan tidak boleh,” kata Endang mengenai penggunaan galon bermerek oleh DAMIU.