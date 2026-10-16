Bayi 6 Bulan di Barito Meninggal Dunia di Tengah Asap Karhutla, Sempat Batuk Satu Bulan

JawaPos.com - Seorang bayi perempuan berusia enam bulan berinisial SH meninggal dunia usai mengalami batuk berkepanjangan di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bayi itu adalab warga Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah.

Bayi tersebut mengembuskan napas terakhirnya di RSUD Jaraga Sasameh Buntok diduga akibat gangguan pernapasan yang diperparah paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

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"Pasien datang ke IGD sekitar pukul 14.00 WIB dengan kondisi sesak napas berat dan kejang. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, pasien didiagnosis mengidap pneumonia atau infeksi paru-paru yang cukup serius," kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barsel yang juga menjabat sebagai Direktur RSUD Jaraga Sasameh Buntok, dr. Dadang Baskoro Nugroho, Sp.PD, FINASIM seperti dikutip dari Pro Kalteng (Jawa Pos Grup), Jumat (16/10).

Sebelum dibawa ke rumah sakit, korban dilaporkan mengalami gejala batuk dan sesak napas selama kurang lebih satu bulan hingga kondisinya kian memburuk.

dr. Dadang mengatakan, tim medis RSUD Jaraga Sasameh telah berupaya memberikan tindakan penanganan darurat selama tiga jam. Namun nyawa bayi tersebut tidak dapat tertolong dan dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 17.00 WIB.

Ia menjelaskan, penyakit pneumonia sangat rentan menyerang kelompok berisiko tinggi seperti balita dan lansia, serta masyarakat yang memiliki riwayat komorbid. Paparan asap tebal karhutla berpotensi besar meningkatkan risiko serta mengurangi infeksi saluran pernapasan.