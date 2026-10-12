Gubernur Kalsel Minta Maaf Penanganan Karhutla Belum Merata, Fokus ke Dekat Bandara

JawaPos.com - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin meminta maaf kepada masyarakat belum bisa menjangkau seluruh wilayah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia mengatakan, fokus penanganan saat ini ada di wilayah ring satu dekat akses ke bandara.

"Kami memohon maaf kepada masyarakat jika belum bisa menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Selatan secara bersamaan. Fokus utama kita adalah menjaga ring satu yang berdekatan dengan akses bandara,” ujarnya seperti dikutip dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Grup), Senin (12/10).

Muhidin menyampaikan hal itu saat meninjau penanganan karhutla di kawasan hutan lindung di Liang Anggang, Banjarbaru. Ia mendampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama jajaran Dinas Kehutanan dan relawan.

Menurut Muhidin, patroli rutin dilakukan untuk memantau titik api. Sekitar 150 personel gabungan disiagakan di dalam maupun luar kawasan, dengan dukungan helikopter pengebom air atau water bombing.

“Kawasan lindung ini terus kami jaga dengan patroli rutin. Ada 150 personel yang dikerahkan, ditambah dukungan dari para relawan Banjarmasin dan sekitarnya,” tuturnya.

Muhidin menjelaskan bahwa wilayah ring satu yang menjadi prioritas mencakup Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, dan Barito Kuala. Penanganan difokuskan untuk menjaga kawasan yang berkaitan dengan akses bandara.

Namun begitu, Muhidin memastikan koordinasi dengan 13 kabupaten dan kota tetap berjalan. Ia meminta bupati dan wali kota segera melapor jika anggaran penanganan karhutla di daerah masing-masing menipis.

“Jika dana dari pusat habis, segera beri tahu Gubernur. Pemprov siap menyuplai kebutuhan operasional, seperti bantuan bahan bakar solar hingga armada pemadam dan mesin pompa alkon,” tegasnya.