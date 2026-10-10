Erupsi Menerus Kemarin Sore, Status Gunung Anak Krakatau Naik Jadi Level III Siaga

JawaPos.com - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah menaikan status Gunung Anak Krakatau dari level II atau waspada menjadi level III atau siaga.

Dilihat dari periode pengamatan mulai pukul 00.00 WIB-06.00 WIB hari ini (101/10) telah terjadi beberapa kali gempa yang berpusat di Gunung Anak Krakatau. Terdiri atas 2 kali gempa low frequency, 3 kali gempa hybrid, dan 1 kali gempa tremor menerus.

Aktivitas itu terjadi pasca rangkaian erupsi yang terjadi sejak sore kemarin. Secara keseluruhan, PVMBG mencatat telah terjadi 26 gempa letusan. Sehingga status gunung api tersebut kembali naik.

Karena itu, PVMBG merekomendasikan beberapa hal. Pertama, masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau dan pengunjung, wisatawan, pendaki tidak diperbolehkan memasuki dan melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 5 kilometer dari pusat erupsi Anak Krakatau.

Kedua, masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau dan pengunjung maupun wisatawan tidak diperbolehkan memasuki dan melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 1 kilometer dari pulau baru di sektor barat laut dan tenggara Gunung Anak Krakatau.

Ketiga, meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bahaya lontaran batu pijar, hujan abu lebat, aliran lava, dan potensi erupsi sekunder yang ditimbulkan oleh kontak panas lava, baik dengan air laut maupun air hujan dalam radius 5 km dari pusat erupsi Anak Krakatau.

Keempat, Masyarakat di wilayah pantai Provinsi Banten dan Lampung harap tenang dan jangan mempercayai isu-isu tentang erupsi Gunung Anak Krakatau yang akan menyebabkan tsunami, serta dapat melakukan kegiatan seperti biasa dengan senantiasa mengikuti arahan BPBD setempat.