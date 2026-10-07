Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Rabu, 7 Oktober 2026 | 16.59 WIB

Harga Minyak Dunia Naik, Badai AS dan Konflik Timur Tengah Jadi Pemicu 

Ilustrasi Selat Hormuz, salah satu jalur distribusi utama minyak global. (RTE) - Image

Ilustrasi Selat Hormuz, salah satu jalur distribusi utama minyak global. (RTE)

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kompak naik pada perdagangan Rabu (7/10) seiring kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan akibat badai yang mengancam wilayah produksi minyak Amerika Serikat (AS) serta serangan kelompok Houthi yang didukung Iran terhadap Arab Saudi.

Melansir Investing pada pukul 09:30 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 0,86 poin atau 0,86 persen ke level 101,43 dolar per barel atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Selasa (6/10) pagi sebesar 100,25 dolar per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 0,80 poin atau 0,89 persen ke level 90,26 dolar per barel atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Selasa (6/10) pagi sebesar atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Selasa (6/10) pagi sebesar 100,25 dolar per barel.

Melansir Reuters, Badan prakiraan cuaca AS pada Selasa (6/10/2026) menyatakan, badai yang terbentuk di Teluk Meksiko diperkirakan menjadi badai Atlantik pertama pada 2026 dalam dua hari ke depan. 

Badai tersebut berpotensi menghantam fasilitas produksi minyak dan gas di kawasan itu. Wilayah lepas pantai Teluk Meksiko yang berada di jalur badai menyumbang sekitar 15 persen produksi minyak mentah AS dan 5 persen produksi gas alam negara tersebut. 

Selain mengancam kegiatan produksi, badai juga berpotensi mengganggu operasional enam kilang minyak. Kilang-kilang di negara bagian pesisir Teluk Meksiko mencakup sekitar 50 persen dari total kapasitas pengolahan minyak AS yang mencapai 18,2 juta barel per hari.


Kepala analis KCM Trade Tim Waterer mengatakan, badai tersebut menambah tekanan terhadap pasar minyak yang sudah menghadapi sejumlah persoalan pasokan.

"Badai ini menjadi komplikasi yang tidak diinginkan bagi pasar minyak mentah, karena meningkatkan risiko gangguan produksi dan pengolahan pada saat pasar sudah menghadapi cukup banyak persoalan dari sisi pasokan," ujar Wateter.

Meski demikian, peningkatan aliran minyak dari Timur Tengah berpotensi membatasi kenaikan harga. Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman pada Selasa mengatakan, aliran minyak melalui pipa East-West telah mencapai 5,8 juta barel per hari.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Konflik AS-Iran Memanas, Harga Minyak Mentah Dunia Melonjak pada Rabu 9 September 2026 - Image
Energi

Konflik AS-Iran Memanas, Harga Minyak Mentah Dunia Melonjak pada Rabu 9 September 2026

Rabu, 9 September 2026 | 15.04 WIB

Takdir Gemilang Menanti, 5 Shio Ini Diramal Segera Naik ke Puncak Kesuksesan - Image
Zodiak

Takdir Gemilang Menanti, 5 Shio Ini Diramal Segera Naik ke Puncak Kesuksesan

Minggu, 6 September 2026 | 22.04 WIB

Tarif Masuk Taman Margasatwa Ragunan Diusulkan Naik Jadi Rp 10 Ribu demi Kesejahteraan Satwa - Image
Jabodetabek

Tarif Masuk Taman Margasatwa Ragunan Diusulkan Naik Jadi Rp 10 Ribu demi Kesejahteraan Satwa

Sabtu, 5 September 2026 | 01.01 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France

3

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

6

Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh

7

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore