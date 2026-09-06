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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 6 September 2026 | 22.04 WIB

Takdir Gemilang Menanti, 5 Shio Ini Diramal Segera Naik ke Puncak Kesuksesan

Shio dengan takdir gemilang yang diprediksi raih kejayaan dan kesuksesan. (Freepik/freepik) - Image

Shio dengan takdir gemilang yang diprediksi raih kejayaan dan kesuksesan. (Freepik/freepik)

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, shio kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peluang seseorang dalam meraih keberhasilan.

Sejumlah shio bahkan dipercaya memiliki potensi besar untuk mencapai pencapaian yang lebih tinggi. Kejayaan tersebut disebut dapat datang ketika karakter dan kemampuan yang dimiliki mampu dimanfaatkan secara maksimal.

Perjalanan menuju kesuksesan tentu membutuhkan usaha dan konsistensi. Namun, dalam ramalan astrologi, ada beberapa shio yang disebut tengah berada dalam fase yang mendukung tercapainya tujuan dan impian.

Lantas, shio apa saja yang diprediksi segera menikmati masa kejayaan?

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peluang meraih kejayaan dan kesuksesan dalam waktu mendatang.

1. Shio Monyet

Pemilik shio Monyet dikenal memiliki kecerdasan serta kemampuan beradaptasi yang cukup kuat. Karakter tersebut membuat mereka relatif mudah membaca keadaan dan menemukan kesempatan yang dapat dimanfaatkan.

Kemampuan menganalisis situasi menjadi salah satu keunggulan yang dapat membantu mereka menentukan langkah dengan lebih tepat. Ketika berhadapan dengan tantangan, mereka cenderung mencari solusi melalui cara yang kreatif.

Shio Monyet juga disebut mampu berkembang dengan cepat ketika berada dalam lingkungan yang memberikan ruang untuk bereksplorasi.

Potensi tersebut sebaiknya dimanfaatkan dengan baik. Ketelitian dalam membaca peluang dan kecerdasan dalam menentukan strategi dipercaya dapat mempercepat langkah mereka menuju pencapaian yang lebih besar.

2. Shio Kuda

Shio Kuda dikenal sebagai sosok yang mempunyai semangat juang tinggi. Mereka tidak mudah berhenti hanya karena menghadapi hambatan atau kegagalan dalam perjalanan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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