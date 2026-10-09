Tim Pora Lakukan Operasi Gabungan di SMKN 2 Pasuruan, Jalin Sinergi Pantau WNA

JawaPos.com – Sinergi lintas instansi dalam mengawal tegaknya hukum keimigrasian kembali diwujudkan melalui operasi gabungan Anggota Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Kota Pasuruan di SMKN 2 Pasuruan, Kamis (8/10). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Tim Pora yang telah diselenggarakan pada sehari sebelumnya (7/10).

Kegiatan ini juga sebagai langkah konkret untuk memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan pengawasan terhadap keberadaan serta aktivitas orang asing di wilayah Kota Pasuruan. Tidak sekadar menjadi forum koordinasi, rapat tersebut menjadi pijakan bagi pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan.

Dengan melibatkan perwakilan dari sejumlah instansi terkait, operasi gabungan ini bertujuan memastikan bahwa keberadaan warga negara asing. Termasuk kelengkapan dokumen perjalanan, izin tinggal, dan aktivitas yang dilakukan, senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, Anggota Tim Pora melakukan pengawasan terhadap warga negara Jepang berinisial KS yang merupakan tenaga pengajar di SMKN 2 Pasuruan. Kedatangan Anggota Tim Pora diterima oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) SMKN 2 Pasuruan.

Kegiatan diawali dengan pemaparan dari pihak sekolah mengenai aktivitas dan keterlibatan warga negara asing tersebut. Selanjutnya, Anggota Tim Pora melaksanakan diskusi guna menggali informasi serta memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kegiatan yang bersangkutan.