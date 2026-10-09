Siapkan Lulusan Siap Kerja, Yayasan AUI dan PHRI Kota Malang Matangkan Skema Kuliah Sambil Magang

Yayasan Asian University International bersama PHRI Kota Malang bahas kerja sama magang. (Istimewa)
JawaPos.com - Yayasan Asian University International (AUI) terus memperluas jejaring kemitraan strategis dengan dunia industri perhotelan guna memperkuat Program Kuliah Sambil Magang (KSM).
Kali ini, Yayasan AUI menggandeng Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang untuk menyokong proses pembelajaran mahasiswa program studi S1 Pariwisata Universitas Kepanjen.
Penjajakan kerja sama dibahas Ketua Yayasan Asian University International Lilik Widyawati bersama Ketua PHRI Kota Malang Agoes Basoeki di Hotel Shalimar, Kota Malang.
Pertemuan ini menjadi pijakan awal untuk membangun kolaborasi nyata antara dunia pendidikan tinggi dan industri hospitality agar kompetensi akademik selaras dengan kebutuhan dunia kerja.
Lilik Widyawati menyampaikan apresiasinya atas sambutan positif serta keterbukaan asosiasi perhotelan dalam menyokong pengembangan kompetensi mahasiswa.
“Alhamdulillah, dukungan penuh dari PHRI Kota Malang ini benar-benar melampaui ekspektasi kami. Respons positif dari ketua asosiasi menjadi dorongan besar bagi optimalisasi Program KSM,” ujar Lilik.
Keterlibatan praktisi perhotelan sejak masa perkuliahan dinilai krusial agar mahasiswa tidak hanya menguasai teori di ruang kelas.
mahasiswa diharapkan juga memahami standar operasional prosedur, tata kelola hotel, hingga dinamika layanan industri secara konkret.
Melalui skema yang disiapkan, mahasiswa akan memperoleh materi teori langsung dari tenaga profesional industri sebelum terjun ke praktik lapangan di jaringan perhotelan PHRI Kota Malang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022