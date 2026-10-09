Siapkan Lulusan Siap Kerja, Yayasan AUI dan PHRI Kota Malang Matangkan Skema Kuliah Sambil Magang

JawaPos.com - Yayasan Asian University International (AUI) terus memperluas jejaring kemitraan strategis dengan dunia industri perhotelan guna memperkuat Program Kuliah Sambil Magang (KSM).

Kali ini, Yayasan AUI menggandeng Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang untuk menyokong proses pembelajaran mahasiswa program studi S1 Pariwisata Universitas Kepanjen.

Penjajakan kerja sama dibahas Ketua Yayasan Asian University International Lilik Widyawati bersama Ketua PHRI Kota Malang Agoes Basoeki di Hotel Shalimar, Kota Malang.

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Pertemuan ini menjadi pijakan awal untuk membangun kolaborasi nyata antara dunia pendidikan tinggi dan industri hospitality agar kompetensi akademik selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

Lilik Widyawati menyampaikan apresiasinya atas sambutan positif serta keterbukaan asosiasi perhotelan dalam menyokong pengembangan kompetensi mahasiswa.

“Alhamdulillah, dukungan penuh dari PHRI Kota Malang ini benar-benar melampaui ekspektasi kami. Respons positif dari ketua asosiasi menjadi dorongan besar bagi optimalisasi Program KSM,” ujar Lilik.

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Keterlibatan praktisi perhotelan sejak masa perkuliahan dinilai krusial agar mahasiswa tidak hanya menguasai teori di ruang kelas.

mahasiswa diharapkan juga memahami standar operasional prosedur, tata kelola hotel, hingga dinamika layanan industri secara konkret.