Zeelandia Resmikan Pabrik Baru di Tangerang, Jadi Pusat Operasional Asia Tenggara

JawaPos.com - Zeelandia Indonesia meresmikan fasilitas produksi barunya di Tangerang, Banten. Rencananya, pabrik terbarunya ini disiapkan sebagai pusat operasional perusahaan untuk kawasan Asia Tenggara.

Investasi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Zeelandia Group di Asia sekaligus memperkuat kesiapan perusahaan dalam mendukung perkembangan industri bakeri di Indonesia dan kawasan sekitarnya.

Peresmian pabrik berlangsung pada Selasa (6/10) di fasilitas produksi Zeelandia Indonesia yang berada Cikupa, Tangerang. Momentum tersebut menjadi bagian dari rangkaian acara bertajuk “Designing the Future in the Age of Disruption” yang digelar periode 5–6 Oktober ini.

“Kami percaya bahwa kolaborasi, inovasi dan kesiapan menghadapi perubahan merupakan kunci untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Peresmian pabrik baru ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang kami untuk terus memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan industri,” ujar Presiden Direktur Zeelandia Indonesia Matthijs Wiggers dalam keterangannya Selasa (6/10).