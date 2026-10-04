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Sabik Aji Taufan
Senin, 5 Oktober 2026 | 01.37 WIB

Utusan Khusus Presiden Mardiono Berharap Acara Olahraga Bisa Tingkatkan Ekonomi Daerah

Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono saat menghadiri Malang Adventure Trail (MAT) 14 yang digelar di kawasan Bromo, Pasuruan, Jawa Timur. (istimewa)

 

JawaPos.com - Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono menilai acara olahraga mampu memberikan dampak besar bagi perekonomian di daerah. Sebab, kegiatan ini bisa menimbulkan efek domino kepada banyak sektor.
 
Hal itu disampaikan Mardiono saat menghadiri Malang Adventure Trail (MAT) 14 yang digelar di kawasan Bromo, Pasuruan, Jawa Timur.
 
Kegiatan berskala internasional ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus wadah bagi para pencinta adventure trail untuk menikmati keindahan alam Bromo dan sekitarnya.
 
MAT 14 dianggap memberikan dampak besar kepada perputaran ekonomi masyarakat.
 
“Saya berharap event MAT 14 juga dapat memberikan daya dukung bagi ketahanan pangan nasional. Kegiatan seperti ini jangan hanya kita lihat sebagai kegiatan olahraga atau adventure saja, tetapi juga bagaimana kegiatan ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Mardiono, Minggu (4/10).
 
 
Ribuan peserta yang terlibat dalam kegiatan ini menjadi peluang bagi sektor kuliner, penginapan, transportasi, hingga UMKM untuk memasarkan produknya.
 
“Dengan hadirnya ribuan peserta dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dari mancanegara, tentu ada pergerakan ekonomi di daerah. Masyarakat lokal mendapatkan kesempatan untuk menawarkan berbagai produk dan jasa yang mereka miliki,” jelasnya.
 
Ketua Umum PPP ini menyampaikan, terbentuknya ekosisten masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang bisa diartikan sebagai penguatan ketahanan pangan.
 
Dengan kegiatan perekonomian yang terus berjalan, maka manfaat ekonomi akan dirasakan oleh masyarakat di daerah. Pada jangka panjang bisa membantu mencapai kesejahteraan.
 
“Ketahanan pangan tentu tidak berdiri sendiri. Ada masyarakat, ada petani, ada pelaku UMKM, ada pelaku usaha lokal, dan ada ekosistem ekonomi yang harus kita dorong bersama,” imbuhnya.
 
Selain memberikan dampak ekonomi, Mardiono juga menilai kegiatan adventure trail dapat menjadi momentum untuk membangun kesadaran bersama dalam menjaga kelestarian alam. Menurutnya, menikmati alam harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari.
 
“Kita datang ke alam untuk menikmati keindahannya, tetapi pada saat yang sama kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Jangan sampai kegiatan kita justru merusak lingkungan yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat,” tandansya.
 

Editor: Sabik Aji Taufan
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