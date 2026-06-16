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Dimas Choirul
Selasa, 16 Juni 2026 | 17.38 WIB

Wamentan Ungkap Ubi Jalar Bisa Jadi Harta Karun Pangan Indonesia

Wakil Menteri Pertanian (Mentan) Sudaryono/(Istimewa) - Image

Wakil Menteri Pertanian (Mentan) Sudaryono/(Istimewa)

JawaPos.com – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong pengembangan komoditas ubi jalar sebagai salah satu sumber pangan strategis nasional. 

Menurut beliau ubi jalar memiliki potensi besar untuk meningkatkan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan pengembangan agribisnis berbasis komoditas lokal.

Dalam forum tersebut, Sudaryono menegaskan Kementan siap mendukung pengembangan varietas unggul hingga perluasan budidaya ubi jalar di berbagai daerah.

"Kami sangat mendukung pengembangan ubi jalar. Mau ditanam di mana dan berapa luas pengembangannya, kami siap mendukung. Ubi jalar ini komoditas yang luar biasa karena dapat tumbuh di berbagai kondisi lahan, termasuk lahan marjinal, sehingga potensinya sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber pangan," ujar Sudaryono, Senin (15/6). 

Menurut Sudaryono, luas tanam ubi jalar nasional pada tahun 2026 mencapai sekitar 70 ribu hektare dengan produktivitas rata-rata 26 ton per hektare.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan produktivitas dan pengembangan komoditas tersebut melalui dukungan teknologi, benih unggul, serta pendampingan kepada petani.

“Produksi ubi jalar harus terus kita tingkatkan. Saat ini luas tanamnya sekitar 70 ribu hektare dengan produktivitas 26 ton per hektare dan akan terus kita dorong agar berkembang lebih besar lagi,” ujar Sudaryono.

Ia menjelaskan Kementan memiliki berbagai fasilitas pendukung pengembangan komoditas umbi-umbian, termasuk balai pengembangan umbi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang selama ini menjadi salah satu pusat pengembangan dan penyediaan teknologi budidaya.

Selain itu, Kementan juga telah memiliki berbagai varietas ubi jalar yang terdaftar dan dilepas secara resmi untuk mendukung kebutuhan petani.

Karena itu, Wamentan Sudaryono mendorong agar hasil-hasil penelitian perguruan tinggi yang memiliki potensi unggul dapat segera menyelesaikan proses pelepasan varietas sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih luas.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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