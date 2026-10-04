Mbah Leginah, Nenek yang Diprank Cucu Suruh Ikut Perang Oleh Presiden Meninggal Dunia

JawaPos.com - Mbah Leginah, seorang nenek asal Cepu, Blora yang viral karena konten lucu bersama cucunya Refido Kriska dikabarkan meninggal dunia pada, Jumat (2/10) malam.

Lansia perempuan itu berpulang pada usia sekitar 85 tahun karena sakit. Nyawanya tak tertolong meski telah dirujuk ke rumah sakit.

Kerabat terdekatnya, Suroso menyampaikan bahwa Mbah Leginah sempat mengalami keluhan sesak napas yang cukup berat.

Pihak keluarga kemudian bergegas membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis darurat.

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Namun, tidak lama setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit, Mbah Leginah dinyatakan meninggal dunia.

Jenazah almarhumah kemudian dimakamkan pada Sabtu (3/10)dengan dihadiri oleh keluarga, kerabat, serta warga sekitar yang mengenalnya sebagai sosok tetangga yang sangat ramah dan baik.

Kepergian Mbah Leginah ternyata meninggalkan duka mendalam bagi para pengikut konten RefidoKriska.

Sosok Mbah Leginah viral berkat video interaksi jenaka dengan Refido. Mbah Leginah disebut sosok yang polos karena sering digoda oleh cucunya.