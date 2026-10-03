Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Diar Candra
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 14.28 WIB

Tahun Ini Gandrung Sewu Banyuwangi Akan Berpendar di Malam Hari

Penari gandrung tampil pada peluncuran Festival Gandrung Sewu 2026 di pendapa Sabha Swagata Blambangan pada Rabu (30/9) lalu. (Ramada Kusuma/Radar Banyuwangi) - Image

Penari gandrung tampil pada peluncuran Festival Gandrung Sewu 2026 di pendapa Sabha Swagata Blambangan pada Rabu (30/9) lalu. (Ramada Kusuma/Radar Banyuwangi)

JawaPos.com - Festival Gandrung Sewu 2026 bakal menghadirkan pertunjukkan yang belum pernah muncul dalam 14 tahun perjalanan event budaya di Banyuwangi tersebut. Untuk kali pertama, ribuan penari akan menarikan Gandrung Sewu pada malam hari di Pantai Marina Boom pada Sabtu (24/10) mendatang.

Dikutip dari Radar Banyuwangi (Jawa Pos Grup), para penari akan tampil dalam balutan atribut fosfor dan tata cahaya panggung spesial. Konsep baru itu dirancang untuk menghadirkan pengalaman visual berbeda sekaligus membuktikan bahwa tradisi dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akar budayanya.

Sedikitnya seribu penari dari Banyuwangi dan luar daerah bakal terlibat dalam pertunjukan tersebut. Kalangan pelajar juga menjadi bagian dari ribuan penampil yang akan menghidupkan panggung Gandrung Sewu 2026.

Perubahan waktu pementasan menjadi malam hari menjadi pembaruan paling mencolok dalam penyelenggaraan tahun ini. Jika selama ini Gandrung Sewu identik dengan pertunjukan siang atau sore hari, maka edisi ke-14 akan memanfaatkan suasana gelap sebagai bagian dari konsep artistik.

Sekilas konsep ini mengingatkan pada keindahan menonton kunang-kunang di malam hari. Menyaksikan erangga yang berkelap-kelip di malam hari memang menhadirkan sensasi visual tersendiri.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan perubahan tersebut bukan sekadar memindahkan jam pertunjukan. Malam hari justru menjadi ruang untuk mengeksplorasi tata visual yang berbeda melalui permainan cahaya, atribut fosfor, serta koreografi ribuan penari.

“Setiap tahun kami senantiasa berupaya menyajikan hal baru dalam Gandrung Sewu. Tahun ini untuk pertama kalinya kita tampilkan pada malam hari. Ini bukan sekadar pergeseran waktu pelaksanaan, melainkan kami ingin menyuguhkan pengalaman yang berbeda kepada penonton dan wisatawan,” ujar Ipuk.

Ribuan Penari Berpendar di Tengah Tata Cahaya

Konsep malam membuat unsur visual menjadi bagian penting dalam Gandrung Sewu 2026. Para penari akan mengenakan atribut berbahan elemen fosfor yang dirancang untuk memunculkan efek berpendar ketika berpadu dengan tata cahaya.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tiga Anggota DPRD yang Pesta Sabu-Sabu di Surabaya Direhab di Banyuwangi - Image
Berita Daerah

Tiga Anggota DPRD yang Pesta Sabu-Sabu di Surabaya Direhab di Banyuwangi

Kamis, 1 Oktober 2026 | 23.56 WIB

Usung Konsep Baru, Gandrung Sewu Banyuwangi Digelar Malam Hari pada 24 Oktober - Image
Berita Daerah

Usung Konsep Baru, Gandrung Sewu Banyuwangi Digelar Malam Hari pada 24 Oktober

Kamis, 1 Oktober 2026 | 04.14 WIB

Tol Prosiwangi di Klaim Mampu Pangkas Waktu Hingga 30 Menit Menuju Besuki - Image
Nasional

Tol Prosiwangi di Klaim Mampu Pangkas Waktu Hingga 30 Menit Menuju Besuki

Rabu, 30 September 2026 | 23.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

5

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

6

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

7

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

9

Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang

10

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore